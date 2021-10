Cuatro tenismesistas viajan a Santiago del Estero a participar en un torneo nacional

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy a través de la Dirección de Deportes dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, anunció que este fin de semana estarán cuatro jugadores de la escuela de tenis de mesa en el Grand Prix de Santiago del Estero.

La delegación estará acompañada por el entrenador Osvaldo Bilca “viajamos rumbo a Santiago del Estero con una delegación de cuatro tenismesistas que salen a competir en el Grand Prix, un torneo nacional con puntos para el ranking argentino”, explicó.

El entrenador contó que se trata de “Tomas Morata en sub 15, sub 17, Alejandro Echazu sub 17 y sub 19, Daniel Gómez en sub 15 y sub 17 y Francisco Baiud en sub 13 y sub 15”.

Las expectativas son muchas, ya que “es la primera vez que vamos a tener la experiencia de ir a un nacional afuera de Jujuy, recordemos que ya jugaron un Challenger los sampedreños pero fue en Libertador General San Martín, por lo que sabemos cómo son estos torneos, los chicos estaban iniciándose, ahora vamos a tener esta experiencia, tienen un buen nivel de competencia, vienen bien en los provincial, por eso apostamos al nacional saliendo de la provincia”.

Bilca dijo que “se viene trabajando hace dos años con ellos, un grupo muy lindo, tuvimos varias salidas dentro de la provincia y el reconocimiento se nota, los chicos vienen trabajando para esta competencia, para este nivel ya que habrá jugadores de todo el país y vamos bien preparado”.

Por otro lado remarcó que “la política deportiva de esta gestión ayudó mucho para el crecimiento del tenis de mesa, por eso agradecemos a Gisel Bravo, Secretaria de Desarrollo Humano, al Intendente Julio Bravo, a los diputados Gabriela Burgos y Jorge Rizzotti porque nos ayudaron con los pasajes y los padres muy contentos por esta posibilidad”, puntualizó.

Sin dudas será una importante prueba para los jugadores que normalmente vienen compitiendo en el circuito provincial que organiza la Asociación de Tenis de Mesa de Jujuy, ya que podrán medirse con paletas de otras provincias con otro nivel y exigencia sumado al manejo de nervios y ansiedad que puede llegar a provocar el salir a competir a otros puntos de la Argentina.