Cuatro municipios jujeños fortalecen su desarrollo turístico con el Programa Directrices

Las ciudades y pueblos desarrollan una gestión turística innovadora con acompañamiento de la Secretaría de Turismo.

Una gestión turística innovadora, ordenada y sostenible es la meta del Programa Directrices que implementa la Secretaría de Turismo en Maimará, Purmamarca, Perico y Libertador General San Martín, municipios seleccionados por sus avances documentados en calidad turística.

El programa acompaña a los municipios turísticos en el desarrollo de una gestión participativa. En este proceso interviene también el sector privado, cuya participación resulta fundamental para definir la identidad y la imagen de cada destino.

Seleccionados por mérito propio

La incorporación al programa no es masiva: responde al Scoring Municipal, una herramienta de evaluación con parámetros objetivos que mide y categoriza el grado de desarrollo turístico de cada destino. Esta metodología se enmarca en el Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2035 (PETS 2035).

Pueden participar los municipios que obtuvieron previamente la distinción del programa Bases para la Gestión Integral de Municipios Turísticos y que cuentan con evidencias documentadas de avances en la organización de su gestión turística y en la definición de su política de calidad.

Los cuatro municipios cumplen con estos criterios: recibieron la distinción del programa Bases, otorgada por el Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT), y también alcanzaron la distinción del Programa Inicial de Calidad para Oficinas de Información Turística (PIC OIT), consolidando su compromiso con la mejora continua.

Asistencia técnica para una gestión turística innovadora

Maimará, Purmamarca, Perico y Libertador General San Martín desarrollan una gestión turística innovadora con acompañamiento de la Secretaría de Turismo.

La implementación como en esta etapa, el programa es llevado adelante por el equipo técnico de la Secretaría de Turismo de Jujuy, bajo la coordinación de la coordinadora de Turismo, Jorgelina Duhart. Sus integrantes fueron capacitados por profesionales del Instituto de Calidad Turística Argentina (ICTA) para desempeñarse como Técnicos Implementadores.

El trabajo se desarrolla en territorio: el equipo viaja a cada municipio para realizar la presentación del Manual de Implementación y brindar asistencias técnicas individuales, tanto presenciales como virtuales, acompañando de manera permanente a los equipos técnicos municipales durante todo el proceso.