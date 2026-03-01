Cuatro familiares de Jameneí mueren en la agresión contra Irán

Fuentes de la residencia del líder supremo de Irán confirmaron «la trágica noticia».

Cuatro familiares del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, murieron el sábado durante los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos contra la República Islámica, informa la agencia iraní Fars.

Según la información, fuentes de la residencia de Jameneí confirmaron «la trágica noticia» sobre la muerte de su hija, el yerno, el nieto y una de sus nueras, caídos durante el ataque.

Anteriormente, el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el primer ministro israelí, Bejamín Netanyahu, anunciaron la muerte del líder supremo de Irán, asegurando que las fuerzas israelíes destruyeron el complejo donde se encontraba en el corazón de Teherán.

Posteriormente, medios estatales de la República Islámica confirmaron su muerte durante la mañana, en un ataque conjunto de EE.UU. e Israel.

La madrugada de este sábado, el Ministerio de Defensa israelí comunicó el lanzamiento de un ataque «preventivo» contra la República Islámica. Más tarde, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó que las fuerzas de Washington se han unido a la agresión contra el país persa.

Como respuesta a la agresión israelí-estadounidense, Irán lanzó varias olas de misiles balísticos hacia Israel.

No obstante, el conflicto se ha expandido por Oriente Medio, ya que el país persa ha iniciado a atacar bases militares estadounidenses ubicadas en la región. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) comunicó que cuatro bases de EE.UU. en Catar (Al Udeid), Kuwait (Al Salem), Emiratos Árabes Unidos (Al Dhafra) y Baréin (la Quinta Flota de la Armada de EE.UU.) fueron atacados con misiles.

(RT)