¿Cuántos docentes hay en la Argentina?

En la Argentina no sabemos exactamente cuántos docentes hay, aunque se los estima en 1.423.408 docentes.

En la Argentina no hay datos actualizados sobre la cantidad de docentes que hay en el país. Tampoco se cuenta con una desagregación por provincia y nivel educativo. Para saberlo, el recurso con el que se cuenta es un censo de docentes que se realiza cada 10 años.

El último Censo Nacional del Personal de los Establecimientos Educativos se realizó en el año 2014, por lo que datos oficiales censales de cantidad de docentes no se encuentran disponibles desde entonces. El próximo será recién en 2024.

En los Relevamientos Anuales, uno de los principales instrumentos de recolección de información educativa en el país que tiene una cobertura censal y se realiza desde 1996, no se recopila la cantidad de docentes, aunque sí datos relacionados como cargos docentes ocupados por provincia, sector, ámbito, entre otros. El problema es que un docente puede desempeñarse en más de un cargo, por ejemplo, si trabaja en una escuela por la mañana y en otra por la tarde. El dato de cantidad de docentes es conocido por las provincias ya que, al menos en el sector estatal, son las responsables de realizar la liquidación de haberes. Sin embargo, ninguna provincia lo hace público.

En este informe se busca estimar la cantidad de docentes por jurisdicción sobre la base de datos públicos del Ministerio de Educación de la Nación. Para esto se utilizaron los Relevamientos Anuales, el Censo Nacional del Personal de los Establecimientos Educativos 2014 y los anuarios estadísticos universitarios. El objetivo es obtener una estimación sobre la cantidad de docentes que hay en el país y en cada una de las provincias para los niveles universitario en el sector público y no universitario (inicial, primario, secundario y superior no universitario) en ambos sectores de la forma más actualizada posible. El cálculo surge a partir del documento oficial del Observatorio del Regreso Presencial a las Aulas en el que se hace un ejercicio análogo a partir de datos oficiales (Consejo Federal de Educación, 2021).

La información publicada hasta el momento por el Ministerio de Educación de la Nación permite realizar dicha estimación actualizada hasta 2019. Es decir, la cantidad de docentes por jurisdicción hasta el año 2019. Esto se debe a que el último Relevamiento Anual publicado es el de 2019.

Diseño y metodología

Para realizar la estimación de docentes se utilizaron tanto el Censo Nacional de Personal Educativo 2014, el Relevamiento Anual 2014 y 2019, los Anuarios Estadísticos 2014 y 2018 y la Síntesis de Información “Estadísticas Universitarias” 2019. Son todos datos publicados por el Ministerio de Educación de la Nación, cuyos enlaces pueden consultarse al final de este documento. Para estimar la cantidad de docentes no universitarios por jurisdicción se consideró como base los datos proporcionados por el Censo Nacional de Personal Educativo 2014, específicamente la tabla 4.1.1. Allí se encuentran desagregados, para cada provincia, la cantidad de docentes por función. A fines de la estimación se utilizó, por un lado, el dato de docentes “frente a alumnos” y, por el otro, aquellos que no están frente a alumnos (por ejemplo: personal de apoyo, directores, personal de administración y maestranza, servicio técnico, entre otros). Tomando como base el dato de docentes “frente a alumnos” proveniente del Censo Nacional de Personal Educativo 2014, en este documento buscamos extrapolar esos valores a la última información disponible en los Relevamientos Anuales (2019). Para actualizar el dato tomamos el crecimiento de las secciones entre 2014 y 2019, publicado en los Relevamientos Anuales para cada jurisdicción.

Respecto a los docentes que no están frente a alumnos, aplicamos el crecimiento para los mismos años de las “unidades de servicio”, presentadas también en los Relevamientos Anuales. Luego de realizar ambas operaciones se obtiene una estimación para 2019, sobre la cantidad de docentes no universitarios. Para sumar a los docentes universitarios a la cantidad total de docentes se utilizaron los Anuarios Estadísticos 2014 y 2018 y la Síntesis de Información “Estadísticas Universitarias” 2019. Al total de personas, se restó la cantidad de docentes en el nivel preuniversitario. Por lo tanto, el número incluye a los escalafones docentes, autoridades superiores y no docentes.

La información universitaria no se encuentra agrupada por jurisdicciones sino por universidades, por lo que se realizó el trabajo de mapear cada universidad y localizarla en una provincia. Para estimar la cantidad de docentes universitarios por jurisdicción en 2019 se proyectó de manera proporcional según la distribución indicada en el Anuario Estadístico 2018. Por último, se suman los docentes universitarios y los docentes no universitarios. De este modo se obtiene una estimación del total de docentes por jurisdicción.

Cantidad de docentes en el país

Según el Censo Nacional del Personal de los Establecimientos Educativos 2014, en Argentina había 1.181.872 docentes no universitarios (inicial, primario, secundario y superior no universitario).

Del total de docentes no universitarios, 778.130 pertenecen a la categoría “frente a alumnos” mientras que los otros 403.742 están compuestos por directores de escuela, administradores, servicios generales, entre otros. Además, para el mismo año, el Anuario Estadístico Universitario releva 177.658 docentes. Por lo tanto, en 2014 el total de docentes ascendía a 1.359.530. Al realizar las estimaciones para el año 2019, se encuentra que la cantidad de docentes asciende a 1.423.408, mostrando un incremento de 4,7% respecto al año 2014. El mayor incremento se observa en la cantidad de docentes universitarios (10,0%, versus 3,9% en docentes no universitarios).

Cantidad de docentes por provincia

Según las estimaciones realizadas por el Observatorio de Argentinos por la Educación, presentadas en este informe, la cantidad de docentes no universitarios ascendió para 2019 a 1.227.932. De esta manera, se observa un incremento del 3,9% respecto de 2014. Este resultado se explica por dos factores propios de la construcción de la estimación, un incremento de 1,3% de las unidades de servicio y un 5,2% de incremento de las secciones.

Las jurisdicciones que más docentes tienen son la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba. Mientras que las tres provincias que menos tienen son Tierra del Fuego, Santa Cruz y La Pampa. Sin embargo, las provincias con mayor incremento porcentual en la cantidad de docentes entre 2014 y 2019 fueron San Luis, San Juan y Neuquén, con aumentos de 14,9%, 11,3% y 9,0%, respectivamente. Las provincias con el menor incremento en este período son: Formosa (1,1%), Catamarca (1,8%) y la Ciudad de Buenos Aires (2,4%).

Cantidad de docentes universitarios y no universitarios por provincia

Los crecimientos en docentes universitarios y no universitarios no fueron similares para todas las provincias. San Luis fue la provincia con mayor incremento porcentual de docentes no universitarios, sumando 1.798 (14,2%) docentes respecto a 2014. La provincia que menos docentes no universitarios sumó porcentualmente fue Formosa, la cual incorporó 164 nuevos docentes (1,0%). Por el lado de los docentes universitarios, Chaco fue la que más docentes universitarios incorporó porcentualmente (98,8%), sumando 356 nuevos docentes entre 2014 y 2019. La provincia que menos incorporó fue Tucumán: sumó 173 nuevos docentes, incrementando su nómina en 2,3% respecto a 2014.

Las proporciones de docentes universitarios y no universitarios por provincia también son disímiles. La Ciudad de Buenos Aires es la que mayor proporción de docentes universitarios tiene respecto del total de docentes en la misma jurisdicción (28,0%). Por otro lado, Chaco tiene 1,7% de docentes universitarios respecto del total de docentes de su provincia, siendo la que menos tiene en proporción del total.

Comentarios finales

1) Desde 2014, cuando se realizó el último Censo Nacional de Personal Educativo, en el país no se cuenta con una estimación de personal docente. Contar con esta información es importante, por ejemplo, para el planeamiento educativo, para la asignación de recursos y, en el contexto del Covid-19, poder estimar la proporción de docentes vacunados. Según la estimación presentada en este documento, en la Argentina hay 1.423.408 docentes en los niveles universitario y no universitario según la estimación realizada. Esto es 4,7% más que en 2014.

2) Cuando se desagregan las estimaciones según nivel (universitario o no universitario) se observa que el mayor incremento porcentual en la se dio en el nivel universitario: 10,0% (contra 3,9% en el ámbito no universitario).

3) Las tres provincias con mayor incremento en la cantidad estimada de docentes entre 2014 y 2019 son San Luis, San Juan y Neuquén, con aumentos de 14,9%, 11,3% y 9,0%, respectivamente. Las provincias con el menor incremento en este período son: Formosa (1,1%), Catamarca (1,8%) y la Ciudad de Buenos Aires (2,4%).

Observatorio de Argentinos por la Educación

Autores: Gabriela Catri, Martín Nistal y Víctor Volman (Observatorio de Argentinos por la Educación), con la colaboración de Mariano Narodowski (profesor de la Universidad Torcuato di Tella y Académico Asociado a Argentinos por la Educación).

Referencias

Consejo Federal de Educación (2021). Observatorio del Regreso Presencial a las Aulas. Informe de Situación núm. 4. Disponible en: http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/Observatorio-regreso-aulas-4.pdf

Ministerio de Educación de la Nación (2015). Censo Nacional del Personal de los Establecimientos Educativos – CENPE. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-e-informacion-educativa/censo-nacional-del-personalde-los-establecimientos-educativos-cenpe

Ministerio de Educación de la Nación (2021). Relevamientos Anuales. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/educacion/universidades/informacion/publicaciones/anuarios