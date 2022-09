Cuáles fueron los primeros ganadores de los Emmy 2022

Entre ellos se encuentra la popular serie de HBO, Euphoria y el gran éxito de Netflix, Stranger Things.

Llegaron los Emmy 2022 y con ellos los ganadores de la primera tanda de premios. El 12 de septiembre se celebrará el evento que galardona a lo mejor de la televisión estadounidense. Por eso que ya se presentaron los primeros premios para calentar motores: los Creative Arts Emmys, centrados en categorías más técnicas, en los cuales las plataformas que más resonaron fueron HBO Max y Netflix.

Entre los más destacados están Colman Domingo por Euphoria (en la categoría Actor invitado en una serie de drama); Lee You-mi por El juego del calamar (en la categoría Actriz invitada en una serie de drama); Nathan Lane por Solo asesinatos en el edificio (en la categoría Actor invitado en una serie de comedia) y Laurie Metcalf por Hacks (en la categoría Actriz invitada en una serie de comedia).

También resonaron los nombres de Chip’n Dale: Rescue Rangers (Mejor TV Movie); Queer Eye (Mejor programa de reality guionizado); Love on the Spectrum U.S. (Mejor programa de reality); RuPaul por RuPaul’s Drag Race (Mejor presentador de reality o concurso); Stanley Tucci por Searching for Italy (Mejor presentador de especial de no-ficción); The Beatles: Get Back (Mejor documental); Arcane (Mejor programa de animación).

Otros icónicos personajes tuvieron su galardón como Barack Obama por Our Great National Parks en la categoría de Mejor narrador; Adele por Adele: One Night Only en la categoría Mejor especial de variedades y el fallecido intérprete Chadwick Boseman por What If…? en la categoría Mejor actor de doblaje.