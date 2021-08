Cuál es la importancia de los entrenamientos de fondo en los corredores

La mayoría de los aficionados corre carreras de fondo y por lo tanto necesita un entrenamiento acorde. Correr largas distancias tiene sus beneficios y sus secretos.

Se les llama informalmente “los fondos” pero también se les puede decir entrenamientos de larga distancia. Los fondos son sin duda una parte fundamental de la vida de los corredores. La mayoría de los runners participan de carreras que van de 10 Km a 42 Km, y una minoría puede correr distancias todavía más largas, es decir ultramaratones. En todos los casos mencionados estos entrenamientos son imprescindibles.

Llamamos fondos a entrenamientos de distancias largas corridas a un ritmo más relajado que el resto de los entrenamientos y a un ritmo generalmente constante. Estos fondos pueden variar entre más o menos 10 Km a, en algunos casos, 30 Km. Dependiendo del tipo de entrenamiento que cada corredor realice y el plan armado por su entrenador. Algunos fondos son establecidos no por la cantidad de kilómetros sino por la cantidad de tiempo que se correrá. Por ejemplo, alguien puede hacer un fondo de 25 Km y otro un fondo de dos horas, siendo en ambos casos el mismo esfuerzo y trabajo.

Un par de pistas acerca de que ritmo al que debe hacerse un fondo tiene que ver con el esfuerzo. Si uno puede mantener una conversación mientras corre, entonces el ritmo es el adecuado, porque significa que no estamos yendo a una velocidad demasiado exigente. No es que se trate de un trabajo fácil o mediocre, al contrario, pero el ritmo es diferente y las pulsaciones no pueden llegar al límite. Quienes tengan un ritmo de carrera conocido pueden correr los fondos a más o menos un minuto o un minuto y medio más lento que el ritmo que llevan en un 10K. Siempre depende de cada corredor, estas son reglas generales. Cuando uno está haciendo series de 200 metros o 1000 metros no va a sentir que puede seguir para siempre corriendo, en un fondo sí debería tener esa sensación de poder continuar.

Un maratonista requerirá más fondos, pero la suma de kilómetros también deberá ser progresiva y deberá tener semanas más livianas. Este es un entrenamiento imprescindible para preparar el cuerpo con vistas a competencias largas. La resistencia se logra fundamentalmente con los fondos, pero no solo con ellos. Un corredor fortalece todo el cuerpo al correr fondos. También la mente gana en fortaleza, preparándola para el desafío de una carrera y el tiempo que deberá permanecer en ella.

Todo el cuerpo del corredor se vuelve más sólido al entrenar estos fondos. La capacidad aeróbica mejora y el cuerpo optimiza su capacidad de transportar y utilizar el oxígeno durante largos períodos de ejercicio. Nos convertimos en mejores corredores gracias a este trabajo. Buenos fondos permiten realizar mejores carreras y evitar lesiones.

Para correr largas distancias el cuerpo necesita optimizar todos sus mecanismos de consumo de energía y economizar los mismos para no sufrir un agotamiento prematuro. Una vez más: la fortaleza mental es una pieza que no puede faltar en ningún corredor, pero la fuerza física es en definitiva lo que hará la diferencia.

Cualquier maratonista les dirá que no fue aire lo que faltó, sino energía. Tal vez un maratonista no se vea nunca ahogado, como un corredor de velocidad, pero sí se encuentra con el famoso y temido muro, donde las reservas del cuerpo se agotaron. Para que el cuerpo en su totalidad esté preparado para el desafío es que los fondos deben ser hechos de forma inteligente y funcional, no para ganar carreras en el entrenamiento, sino para prepararnos para llegar sólidos y fuertes a la línea de llegada.

En los fondos no debe ser descuidada tampoco la hidratación, que debe realizarse, dentro de lo posible, cada más o menos treinta minutos. Es importante que sepamos donde vamos a hidratar si no llevamos el agua con nosotros. Estos detalles harán la diferencia, no hay duda alguna. Y como ya fue mencionado, un fondo también es un gran espacio para charlar. Correr de a dos o en pequeños grupos es una de las cosas más entretenidas del running.

