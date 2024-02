Cristina Pérez se despidió del noticiero de Telefe en un mano a mano con Rodolfo Barili

La periodista habló sobre su futuro en el canal y los nuevos proyectos que encara.

A raíz de la relación sentimental con el actual Ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, la periodista Cristina Pérez decidió dar un paso al costado en su rol de conductora del noticiero principal de Telefe.

En un mano a mano con su compañero Rodolfo Barili, la periodista se despidió de Telefe Noticias y contó cómo será su futuro ligada al canal. “Un café con Cris” se llamó la sección especial en la cual la dupla le contó a su público que les espera para el futuro.

“Hace 21 años, 5 meses y 24 días que todas las noches cenamos con vos en tu casa. La confianza es lo mejor que hemos tenido. Nosotros desde acá y vos desde el lugar donde estés. Cuando te decimos que con Cris vamos a seguir juntos en Telefe, necesitábamos explicarte cómo, de qué manera…”, comenzó a decir Rodolfo Barili.

“Cuando salió la promo la gente me decía: ‘qué bueno que volvés. Yo les decía ‘nunca me fui’. Trabajamos mucho para que pudiera ser así, quizás pensé que me iba del canal, estoy en mi casa, y cuando hay un inconveniente sabes que cuando te querés van a encontrar la manera de superar eso y se resuelva. Encontramos la manera”, agregó Cristina, quien continúa al frente de su programa “Cristina sin vueltas”, por Radio Rivadavia.

Entonces dio un poco más de detalles sobre su nuevo rol en el canal: “Desde el año pasado, cuando mi situación personal de alguna manera chocaba con las reglas que tiene el canal, se empezaron a preguntar, ¿qué íbamos a hacer? Quizás en algún yo pensé que me iba de Telefe, pero ¿sabes qué?, estoy acá en mi lugar, en mi casa”.

Quién la reemplazará

La idea es que Cristina no tenga un reemplazo en el noticiero: “No van a poner un reemplazo mientras seguimos este camino, no van a poner un reemplazo para mi lugar y eso es muy fuerte también. Lo que me queda es poder responderles con agradecimiento y mucho trabajo”.

Programa propio y especiales dentro del noticiero

Telefe está pensando un programa que la tenga como conductora y además tendrá su lugar en el noticiero, en algunos especiales. “Vamos a hacer un camino nuevo, un camino en el que voy a tener la oportunidad de ser conductora de esta casa, también en lo artístico, y eso fue un sueño hace mucho tiempo para mi porque estábamos acá”, explicó.

“La empresa esta teniendo gestos muy fuertes conmigo en este momento al punto de que me permite no dejar del todo el noticiero, no dejar de estar con Rodolfo que es mi hermano, para hacer especiales, producciones, que ojalá a ustedes los dejen contentos… Este camino que empiezo ahora va a ser distinto. No se si voy a hacer un programa de juegos, de entrevistas pero va a ser buenísimo y nos vamos a divertir. Ya estamos trabajando con ideas”, cerró.

