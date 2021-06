Cristina Pérez: “A este Gobierno parece convenirle una Argentina pobre”

En el comienzo de su programa Confesiones en la noche, la periodista cuestionó la continuidad de las restricciones en medio de la crisis económica.

En coincidencia con el Día del Periodista, este lunes Cristina Pérez (47) realizó su tradicional editorial de apertura de su programa radial Confesiones en la noche (Radio Mitre). Además de recordar cómo surgió su vocación, de destacar la importancia del oficio, la periodista y conductora analizó las consecuencias de la segunda ola de la pandemia de coronavirus y cuestionó recientes decisiones del Gobierno de Alberto Fernández.

“Cuando uno es chico va aprendiendo de a poco que para levantar la voz y decir lo que uno piensa, tiene que vencer barreras. Primero porque es chico, porque tiene miedo o porque tiene que vencer la sensación de que tal vez uno puede no ser aceptado o puede equivocarse o puede contradecir. Pero a mí me pasaba que entraba en esa zona de incomodidad. Siempre sentía que valía la pena decir eso que me parecía justo y que lo asumía”, sostuvo.

Y agregó: “A veces, era en alguna situación en el colegio o en la mesa de mi casa. Yo tenía esa certeza en el pecho siendo muy chica. Y hoy por hoy, todos los días de mi vida, cuando miro la realidad me pasa exactamente lo mismo. Vuelvo a sentir en el pecho que vale mil veces más romper el silencio, plantear las dudas, observar y decir en voz alta lo que es más cómodo callar y levantar la voz”, afirmó.

“Lo que me pasa hoy es que al elevar la voz siento que hay un montón de personas que también tienen esa inquietud, que no soy la única ni estoy sola. Y es más, que muchos otros también cuando escuchan que alguien da un primer paso, se animan a elevar su propia voz. Y esa sensación de que tal vez somos muchos levantando nuestra voz, dejando el temor atrás, es lo más glorioso que uno puede sentir. Ahora sé que en la voz propia de cualquiera de nosotros lo que se juega es nuestra libertad, ni más ni menos. Levantar la voz es la diferencia entre estar domesticados y ser quienes somos. Y por eso hoy yo me siento periodista hasta los huesos. Porque la voz propia es seguir un camino que va desde las preguntas, a la comprensión y al descubrimiento de la verdad”, afirmó.

Tras describir que la verdad es algo que le pertenece a la sociedad en su conjunto, Pérez advirtió que hay otro derecho universal que se encuentra en riesgo y que debemos bregar por conservarlo. “Vivimos una época muy paradójica porque es un momento en el que sentimos que la libertad está bajo asedio pero también despertando en miles de conciencias dispuestas a no dejarse avasallar. Luego de la caída del Muro de Berlín, hubo un tiempo en que creímos que la libertad era algo que ya estaba garantizado y que no había que hacer más nada. Y creo que hoy estamos redescubriendo que por la libertad se lucha todos los días. Y eso es una buena noticia. Una de las grandes trampas a la libertad es hacerle creer a la gente que ya no hay nada que pueda hacer para cambiar la realidad. Porque el resignado nunca es libre, ya se perdió a sí mismo. El que está obligado a sobrevivir por la pobreza, por la carencia o por la intemperie ya ni siquiera puede pensar en el futuro. Está condenado a un presente perpetuo”, opinó.

Luego de haber resaltado la importancia de la libertad, Pérez se refirió a lo que ocurre en la Argentina de la pandemia de coronavirus. “La verdad es que me sonó insultante la forma en que Alberto Fernández habló, casi como comentarista de nuestra realidad, el otro día en esa conferencia donde también estaba Vladimir Putin. Fernández dijo que la Argentina es un país pobre. Lo dijo como una sentencia, como algo que no está dispuesto a modificar, como algo que no lo escandaliza. En definitiva, lo dijo como un destino. Y uno no espera que un Presidente deje de ofrecer un camino de salida y lo único que tenga para decir es que la realidad está cristalizada en la pobreza”, cuestionó.

En contraposición a sus críticas, Pérez enumeró qué expectativas tiene la sociedad de la máxima autoridad de nuestro país: “Uno espera Presidente un camino de salida, una idea de progreso. Y hoy el Presidente y su Gobierno no proponen una idea de progreso. El Presidente habló como si la pobreza fuera el destino. Y ese es el escándalo porque el incremento de la pobreza ocurrió ante sus narices y no está haciendo lo más mínimo para buscar que Argentina salga de pie con sus fuerzas productivas, con sus talentos y con sus méritos.

Sobre el final de su editorial, Pérez lamentó las decisiones políticas que no van más allá del asistencialismo y la implementación de planes sociales y del agobio impositivo a la clase productiva. “Pareciera que elige una Argentina de rodillas. Así como asistir es necesario, la asistencia no puede ser lo único porque solamente asistiendo no se sale. Lo que vemos es que al que produce y al que trabaja solo lo castigan. Esquilman con impuestos al que todavía tiene trabajo. Encierran con total falta de empatía a gente que se puede fundir para tapar la ineficiencia que tuvieron en traer vacunas y en testear. Y demonizan al que levanta la voz. A este Gobierno por momentos parece convenirle una Argentina pobre que dependa cada vez más del Estado. Si no fuera así, estarían haciendo algo más por la clase media, que es el motor de todo país que realmente quiera salir de la pobreza. Y lo que hacen es empujarla al abismo. La clase media es la que hizo a la Argentina, Argentina”, concluyó.

(La Nación)