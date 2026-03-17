Cristina, en la causa Cuadernos: «Me puedo morir presa con este Poder Judicial»

La expresidenta declaró en Comodoro Py y regresó a su departamento en el barrio de Constitución.

🔹Causa cuadernos: así salió Cristina Kirchner a declarar La expresidenta partió desde San José 1111 para presentarse en Comodoro Py. 📌Con Rodrigo Porto en LN+ pic.twitter.com/ynyktrWacQ — La Nación Más (@lanacionmas) March 17, 2026

Cristina Kirchner declaró presencialmente este martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro.7 (TOF 7) en la Causa Cuadernos.

“Con este Poder Judicial me puedo morir presa”, planteó antes de cerrar sus palabras y pidió autorización para retirarse de la sala una vez finalizada la indagatoria.

No se quedó a escuchar las declaraciones de otros imputados, entre ellos el ex ministro de Planificación Julio De Vido, quien la sucedió en el orden de indagatorias.

En sus dichos, la expresidenta calificó como “mafiosa” la investigación y apuntó directamente contra el exjuez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

“La causa Vialidad es emblemática en materia de persecución judicial. Hay un estadio superior en orden a la ideología. Ahora estamos inmersos en prácticas mafiosas de jueces y fiscales (Bonadío y Stornelli)”, dijo.

La citación de la exmandataria se activó luego de que se comunicara el «rechazo del pedido de nulidad» que había presentado su defensa y la de otros imputados, como De Vido, quienes argumentaron irregularidades en la instrucción y cuestionaron la veracidad de los testimonios de los “arrepentidos”.

Particularmente, el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, sostuvo que los cuadernos presentados como prueba “fueron manipulados”, por lo que no deberían formar parte de las «supuestas evidencias» que se toman en el caso. Asimismo, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo «extorsión».

El TOF 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, debe decidir sobre los «planteos preliminares» que se llevaron a cabo hasta ahora y serán los responsables de investigar la presunta «red de sobornos» y cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015.

Aunque el tribunal confirmó el inicio del cronograma con Cristina Kirchner, también están citados para esta fase del proceso otros imputados de alto perfil, como De Vido y otros exfuncionarios y empresarios vinculados a la causa.

Militantes y seguidores de Cristina Kirchner están concentrados en la puerta de su casa, en San José 1111.

Sostienen que el presidente Javier Milei utiliza su condena con prisión domiciliaria “para tapar el «desastre» de su gestión.

(Cadena3)