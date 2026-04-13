Crisis en las zapatillas: Qué pasará con la única fábrica de Adidas, Umbro y Nike en Argentina

El sector atraviesa un contexto por demás dramático a partir de la apertura indiscriminada de las importaciones y los costos locales.

La apertura indiscriminada de las importaciones mantiene en situación por demás crítica a la producción local de calzado e indumentaria. Una muestra de esto radica en la situación crítica que atraviesan firmas como Textilana, dueña de la marca Mauro Sergio y proveedora de Kosiuko, y su controlada Hilamar, y Eseka, la compañía produce las marcas Cocot y Dufour.

A esos nombres recientemente se les añadió Dass, la única fabricante de calzado para Adidas, Umbro, Fila y Nike en la Argentina, que en el primer bimestre del año fue objeto de versiones que anticipaban el cierre de su planta en Eldorado, en la provincia de Misiones. A modo de antecedente, vale recordar que en 2025 bajó la persiana de sus instalaciones productivas en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires.

En medio de un contexto preocupante, la compañía viene de ratificar que continuará con su actividad en Misiones y, aunque Dass recortó casi 50 empleos en lo que va de 2026, existe un acuerdo con el gremio del sector para mantener la estabilidad productiva en Eldorado.

Dass continuará con su operación en Misiones

La confirmación también llegó de la mano de gremios clave de la actividad como la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA). En ese sentido, Gustavo Melgarejo, titular del sindicato, declaró que Dass descartó el cierre definitivo en audiencias recientes con la cartera de Trabajo misionera y sendos representantes gremiales.

«La empresa descartó ya en las audiencias el cierre definitivo. Eso por ahí sería algo para poner un paño frío a la incertidumbre que muchas veces generan las redes sociales, más que nada. No sé cuál sería la intención por ahí de gente que anuncian el cierre de manera anónima en una página», se quejó el dirigente.

Igualmente, Melgarejo señaló que Dass aplicó una fuerte reducción de personal en este primer tramo del año.

«Tuvimos una reducción de 47 compañeros. Nosotros estuvimos en varias reuniones de conciliación dentro del Ministerio de Trabajo, donde también, aparte de la reincorporación de esos compañeros, pedíamos que no se aplique la nueva ley en la reforma en el caso de que siguieran más despidos», dijo a medios misioneros.

«Dentro de esa audiencia, la empresa dejó explícito que el personal que tiene estaría cubriendo los pedidos que llegarían hasta junio. Y también quedó bien en claro que nosotros ahora a mitad de mes tenemos que saber cuáles son los pedidos para el segundo semestre del año», añadió.

Con relación a la merma productiva que tiene lugar en Eldorado, el dirigente detalló: «Hoy en día Dass cuenta con 220 trabajadores. Vamos a decir que es una fábrica que llegó a tener 1.500, más de 20.000 pares diarios que producía. Hoy apenas se hacen 4.500 pares diarios».

«La verdad es que la apertura de las importaciones ha golpeado mucho, imagínense que el sector de 20.000 afiliados quedó en 7.000 en lo que es en todo el país. El año pasado Adidas importó 12 millones de pares terminados y en la fábrica Dass, que es la única que produce Adidas en el país, no se llegaron a hacer 1 millón de pares», completó.

Dass y un presente complicado

De origen brasileño, en 2025 Dass bajó la persiana de sus instalaciones productivas en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires.

En Misiones, la firma pasó de mantener en operación unas 60 líneas de producción de manera simultánea a un presente de apenas 15 en estado de funcionamiento. En torno al personal de la compañía señalan que la fabricación en Eldorado fue mutando rápidamente a una actividad de «ensamblado» de calzado para, luego, sufrir el efecto de los importados.

En ese sentido, fuentes misioneras señalan que marcas como Adidas y Nike vienen optando por ingresar a la Argentina calzado terminado proveniente de China y Asia en general, lo cual les permite bajar de manera contundente los costos de producción.

En línea con eso, Melgarejo sostuvo que, en su mejor momento, las instalaciones de Dass producían el calzado de manera completa y con una integración de insumos nacionales cercana al 30 por ciento.

En la actualidad, elementos como las suelas llegan, también, a través de la importación. Además de Adidas y Nike, Dass elabora calzado para Umbro, Asics y Fila.

(iprofesional.com)