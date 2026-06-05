Crimen del comerciante tucumano en Los Lapachos: Prisión preventiva para el segundo imputado y nuevas medidas de prueba

En el marco de la investigación por el homicidio de un comerciante oriundo de la provincia de Tucumán, hallado sin vida en el interior de su vehículo en la zona de Los Lapachos, se realizó la audiencia imputativa del segundo detenido en la causa.

Las actuaciones se encuentran a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas Nº 9 de El Carmen–Perico, dirigida por el fiscal Luis Marcelo De Aparici.

Durante la audiencia se formalizó la imputación en contra del segundo sospechoso y se dispuso su prisión preventiva por el término de 40 días. Asimismo, se confirmó el secuestro de diversos elementos de interés para la investigación y se autorizó la apertura y análisis de teléfonos celulares, una notebook y otros dispositivos de almacenamiento de datos incorporados a la causa.

Asimismo, participó de la audiencia el Centro de Asistencia a la Víctima (CAV) del Ministerio Público de la Acusación, a través de Nicolás Flores, en representación de la familia de la víctima.

Por otra parte, la autopsia practicada al cuerpo de la víctima determinó como causa de muerte una asfixia mecánica asociada a un traumatismo encéfalo craneano (TEC). El examen fue realizado el pasado martes por el médico forense Dr. Montes de Oca.

Como parte de las medidas investigativas dispuestas por la Fiscalía, durante la tarde-noche de ayer se llevó adelante una inspección programada en el domicilio de uno de los imputados, con la participación de peritos del Ministerio Público de la Acusación. En el lugar se realizó además una prueba con luminol destinada a la detección de posibles rastros biológicos, procedimiento que contó también con la presencia de peritos de la Defensa y de la Querella.

Con esta resolución, ambos imputados permanecen con prisión preventiva por el término de 40 días mientras continúan desarrollándose las medidas probatorias orientadas al esclarecimiento integral del hecho y a determinar el grado de participación de todas las personas involucradas.