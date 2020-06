COVID-19: Pachu Peña habló sobre su situación

El humorista habló con CARAS y expresó que aún esta esperando el resultado del hisopado.

José María “Pachu” Peña confirmó a CARAS Digital que todavía no conoce los resultados del hisopado que se debió realizar el día de ayer, martes 23 de junio. Según relató, el actor argentino se encuentra en perfecto estado de salud y hasta el momento no presentó síntomas; también aseguró que lleva doce días en cuarentena y espera noticias por parte de Telefé tras hacerse el examen correspondiente al COVID-19.

“Aún la información oficial que me tiene que llegar del canal no me llegó. Recién hablé y me dijeron que ellos todavía no tienen la información del laboratorio. No se de dónde se filtró esto. Me hice ayer el examen, el hisopado, a las 14 horas y esto lleva 48 horas”, expresó el reconocido humorista de 57 años a este portal.

Luego, Peña afirmó que se encuentra en buen estado de salud: “Así que bueno estoy esperando el resultado. ¿Pero ya están filtrando eso? La verdad que no sé. Yo me siento muy bien de salud, me siento impecable, ningún síntoma. Llevo 12 días acuartelado y todo bien, así que tranquilo, esperando el resultado que venga del canal”.

Es que el artista participó del programa que lleva adelante Lizy Tagliani, “El precio justo” y, luego de que la conductora diera positivo de Coronavirus, se determinó realizar el hisopado a cada una de las personas que tuvieron algun contacto. Miguel Ángel Cheruti y Belén Francese también fueron testeados y dieron positivo.

(Caras.com)