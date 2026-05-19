Costo de luz y agua: Presentan un plan para ayudar a familias y comercios

La iniciativa, impulsada desde el Bloque de Diputados Justicialistas, prevé planes de hasta 24 cuotas, suspensión de cortes mientras exista cumplimiento del acuerdo y condiciones especiales para jubilados, desempleados, tarifa social y sectores vulnerables.

El diputado provincial Martín Fellner presentó un proyecto de ley para crear un Régimen Provincial de Regularización de Deudas de Servicios Esenciales, destinado a facilitar planes de pago y reducir intereses para familias y pequeños comercios con deudas de luz y agua.

“Muchas familias están haciendo esfuerzos enormes para llegar a fin de mes, priorizando alimentos, medicamentos, alquileres, educación o transporte. Nadie deja de pagar porque quiere. El Estado tiene que ayudar a ordenar una situación que se volvió crítica”, explicó Fellner.

“El proyecto no busca premiar el incumplimiento, sino darle a miles de familias y pequeños comercios una salida razonable para volver a ponerse al día sin perder servicios esenciales” explicó Fellner.

Además, el legislador recordó que desde el bloque también presentaron otro proyecto solicitando la suspensión de cortes del servicio eléctrico por falta de pago, ante el aumento de reclamos en distintos puntos de la provincia.

Durante las últimas semanas, los diputados justicialistas recibieron a concejales de Libertador, Caimancito, Fraile Pintado, Yuto, El Carmen, Perico y Monterrico, quienes manifestaron preocupación por los excesivos aumentos tarifarios y los cortes de suministro.

“EJESA tiene responsabilidades, pero también la Secretaría de Energía de la provincia debe hacer su trabajo y dar respuestas urgentes”, afirmó Fellner.