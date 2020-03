Coronavirus: “Hay que llevar tranquilidad a la población”

Así se expresó el epidemiólogo, el doctor Jorge Alcántara, también comentó que fueron muy importantes las nuevas medidas del Gobernador Morales, que han sido muy fuertes pero necesarias por el mal momento que estamos viviendo y que está muy bien asesorado al respecto del tema del coronavirus.

Continuó diciendo: “Es importante que la población sea solidario, el cuidado, la limpieza y la higiene de las manos, como así también el aislamiento social, serán parte de ahora en más y quizás pueda durar de dos a tres semanas”.

“Los niños no están de vacaciones, están en sus casas, la idea de que no vayan al colegio es para evitar el contagio y se enfermen, la gente de a poco ha entendido y comenzado a quedarse más en sus domicilios, también se le a pedido que no se lleguen al médico por cualquier cosa que no sea de urgencia, se a restringido el acceso a otras situaciones porque estamos en emergencia y el sanpedreño a respondido bien, por eso no nos paralicemos ante el miedo y buscar la información oficial para cuidarnos y cuidar al otro que está cerca”.

¿Cuáles son las preventivas? – “Las chicas educadoras de la salud de nuestro hospital, es un equipo que se ha formado para luchar agrupadamente de acuerdo a las medidas sanitarias y lo están haciendo realizando diferentes tipo de notas, afiches, para que el público pueda tener acceso rápido y directo, de acuerdo a la ansiedad de lo que necesiten y se informen, Alcántara pidió confianza en las autoridades y que se consulten todas las dudas”.

“Cuando escuchemos una sirena es porque hay policías que nos están protegiendo, tanto patrulleros como bomberos, están dentro del protocolo que está escrito, así como dijo el Gobernador deben salir a la calle y prevenir la invasión del coronavirus que gracias a Dios en San Pedro aún no a llegado y no hay afectados”, si las ambulancias salen es por algún paciente con otros síntomas y que no justamente sea el coronavirus”, comentó Alcántara.

Pedro Álvarez – Corresponsal SPJ