Córdoba se queda sin Off!: Trepan los casos de dengue y se quiebra el stock del repelente

Los casos de dengue aumentan en Córdoba (y el país) y la psicosis colectiva también.

Igual que al comienzo de la pandemia por Covid, muchos salen corriendo a comprar “para no quedarse sin”. La marca más conocida del repelente de Johnson & Johnson, ralea en góndolas de farmacias y supermercados.

El dengue es una de las enfermedades que le quita el sueño a las autoridades sanitarias de Córdoba porque los contagios aumentan. En lo que va de esta temporada, ya son más de 1.780 las personas con diagnóstico confirmado (y más de 28.000 en el país). Y los síntomas pueden confundirse con los de una gripe e, incluso, con los del propio covid: fiebre, dolor muscular y de cabeza.

“Yo tuve dengue”

Josefina Lescano, periodista de la red de InfoNegocios, fue una de las infectadas con el aedes aegypti: “Mi primer síntoma fue dolor en todo el cuerpo, gran fatiga, luego dolor de cabeza y por último me costaba abrir los ojos. Luego de 24 hs con mucha fiebre sentí sabor dulce en la boca y comencé a despedir sangre; el servicio de emergencia me recomendó ir a la guardia y allí me realizaron diferentes estudios y estuve internada antes del pcr”.

El pcr por dengue se realiza luego de los 5 días de haber tenido el primer síntoma y tiene un costo de $ 17.000. “Yo tuve el resultado de análisis de plaquetas antes. Mucha gente no se realiza el pcr, y sin él, ningún médico puede asegurar que realmente tengas dengue, por eso es que los casos aumentan y los números oficiales no acompañan”.

Qué pasa en las farmacias de Córdoba

En una recorrida por supermercados y farmacias y en las góndolas faltan (o quedan muy poquitos) repelentes de la marca Off!, el producto de Johnson que es líder y top of mind en la categoría.

Desde la droguería Cofarsur explican que es un quiebre de stock de los distribuidores (y no de la fábrica). “En determinadas partes del interior de Argentina, la fábrica entrega a través de distribuidores que en nuestro caso no nos están abasteciendo bien”, detallan.

Líder farmacias tiene 21 sucursales distribuidas en Córdoba y Gran Córdoba. Desde la semana pasada no consiguen esa marca, aunque hay otras sustitutas. “En las sucursales tenemos algo de stock todavía. Pero en el depósito tenemos muy poco: 180 unidades de aerosol Off! Family de 170 ml y 41 cremas de 60 gr”, afirma Diego Tiscornia, gerente de la cadena.

En la misma situación se encuentra la cadena Farmacias RED: “Actualmente contamos con algo de stock de la línea Off!; por el momento no se están reponiendo las ventas por faltante en nuestros proveedores”, nos dicen. No obstante, aclaran: “Contamos también con productos de otras marcas a base de citronella, los cuales, nuestros proveedores aún cuentan con stock”.

(InfoNegocios)