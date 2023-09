Cootepal: Empleados denunciaron que hoy que les cerraron las puertas y no pudieron ingresar a trabajar

Trabajadores de la Cooperativa Telefónica Cootepal, están realizando medidas de fuerza desde hace tres días.

Este viernes 8, desde la mañana, los trabajadores realizaron una protesta en las puertas de la Cooperativa porque al encontrarla cerrada resolvieron realizar esta protesta. Piden la inmediata renuncia del Consejo de Administración y que se llame a elecciones.

La Cooperativa Telefónica Palpalá tiene más de 50 años y es la empresa de telecomunicaciones de esta populosa localidad, prestando los servicios de telefonía e internet, además de brindar la asistencia de enfermería y un seguro de vida para sus abonados y socios.

Víctor Burgos y José Luna, delegados de los trabajadores de Cootepal, se refirieron a la protesta que están realizando los trabajadores de la Cooperativa.

El delegado de la Cooperativa Telefónica de Palpalá dijo que la medida lanzada es por la problemática que vienen sufriendo hace bastante tiempo en la Institución. Comentó que es un quite de colaboración, pero con asistencia a las emergencias que surgen durante el día. Esto es debido a que les adeudan el aguinaldo, la productividad, sueldos, más los pagos en negro, ya que no les están pagando la actualización de las paritarias. “Durante estos días tuvimos una reunión con miembros del Consejo de Administrativo de la Cooperativa Telefónica, pero siempre nos salieron con la misma versión y nunca una solución concreta a la problemática que estamos atravesando los empleados. La situación está un poco complicada porque no tenemos solución y se van profundizar las medidas”. señaló.

Luego contó, “estamos hace tres días con medidas de fuerza. Dejamos bien en claro que tiene conocimiento el gremio que nos nuclea, donde les informamos la situación que tomamos. Esto ya viene de hace bastante tiempo, hace más de tres años que venimos teniendo estos problemas con la actual comisión de la Cooperativa. Así que las medidas se van a profundizar si sigue esta situación”.

Sobre lo sucedido hoy expresó, “lamentablemente, nos acercamos hoy a cumplir con nuestras horas de trabajo y nos damos con que cambiaron la cerradura de ingreso. Por ese motivo, con los compañeros de trabajo estamos afuera y no podemos ingresar a realizar nuestras tareas laborales, al encontrar la puerta del edificio cerrado. Antes que nada, con todos los empleados, fuimos a hacer una exposición policial porque nos cortaron el ingreso a la Institución para cumplir nuestras funciones laborales. Y también trajimos al juez de paz para que vea la verdadera situación que estamos pasando. Incluso corroboró que cambiaron la llave de la cerradura y por ese motivo no ingresamos”.

Por otra parte José Luna, el otro delegado decía, “hicimos presentaciones, tanto en el sindicato que nos nuclea como al Ministerio de Trabajo, pero nunca llegamos a nada. La gente de la Cooperativa nunca llegó a un arreglo con nosotros por el hecho de que nunca hicieron lo que la Justicia les había dicho que tienen que hacer. El año pasado tuvimos una reunión en el Ministerio de Trabajo con el ministro, donde salió una resolución diciendo que la Cooperativa tenía que ver cómo nos iban a pagar todas las deudas. Pero eso quedó en la nada. Hasta el día de hoy seguimos con estos problemas”.

Así mismo manifestó, “esta mañana nos encontramos con un cartel que no se ve nada y donde dicen que está cerrada la empresa por el tema de ‘desinfección’. Pero a nosotros como empleados no nos comentaron nada, no nos avisaron nada. Si estábamos con la medida de fuerza de quite de colaboración, pero estábamos haciendo los trabajos de urgencia. Cabe aclarar que fuimos por todas las instancias, tanto en el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social que depende de la Jefatura de Gabinete de la Nación). Y que la gente del Consejo tiene una denuncia penal por el hecho de malversación de fondos, son denuncias que hicieron los socios. Como empleados estamos peleando por nuestro derecho, el sueldo, todo lo que nos tienen que pagar. Y también velamos por nuestra cooperativa porque vemos que, año tras año, se va cayendo y no tenemos respuesta de ningún lado”.

“También tenemos conocimiento de que en la Cooperativa Telefónica de Libertador están con la misma situación. Nos comunicamos con los empleados de allá y nos dijeron eso, que también hicieron todo lo que se puede, lo que está a su alcance. Igual que nosotros, pero no hay solución. No sé a quién corresponde, si al INAES, porque hoy las denuncias están, tenemos los papeles y todo lo que se ha hecho, pero no tenemos respuestas”, agregó el referente.

Manifestando a continuación, “si bien el socio se hace presente, ya sea a hacer el pago de las boletas, también está la inquietud porque tampoco le están dando ninguna solución por lo que está pasando ahora. Nosotros vinimos a trabajar y hay socios que vienen a reclamar porque están sin internet, algunos sin servicio telefónico, pero eso no es culpa nuestra. Es solo que abran la puerta, para que nosotros entremos a trabajar, a poderles brindar el servicio y a solucionar los problemas que están ocurriendo. Los socios, si bien está apoyando lo que estamos haciendo, están enojados por lo que está pasando. Vamos a ver qué vamos a hacer nosotros porque somos empleados y queremos defender nuestra empresa. Queremos nuestra empresa. Es la única corporativa en Palpalá y, por ende, como empleado, como socio, queremos saber qué es lo que está pasando realmente, qué es lo que guardan, siempre se ha pedido un llamado a elección en la Cooperativa. Como socios hemos tenido reuniones, pidiéndoles que nos expliquen qué es lo que está pasando, pero no hay ninguna respuesta”.

Víctor Burgos agregó en este sentido, “tuvimos reuniones con el Consejo de Administración y les pedimos por favor que, si ellos no están en condiciones de conducir la Institución, den un paso al costado y no la dañen como la están dañando. Lamentablemente la Institución ahora está en una situación muy crítica en lo que es el edificio, en el equipamiento para brindar los servicios. Hay mucha deficiencia, siendo que esta empresa fue una de las pioneras, una de las mejores del Noroeste Argentino. Y actualmente estamos teniendo una situación muy lamentable. Es triste ver que esta empresa ahora se esté cayendo a pedazos, simplemente por un capricho de una comisión que no quiere dejar de manejar la institución, lo que le está haciendo daño a Palpalá”.