Coordinación de acciones para fortalecer la seguridad en los Valles

El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo y el secretario de Seguridad concretaron encuentros con autoridades municipales.

El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, junto al secretario de Gobierno, Andrés Lazarte, acompañaron al secretario de Seguridad, Carlos Ariel Gil Urquiola, en reuniones de trabajo con autoridades municipales de la zona de los Valles.

Los encuentros, desarrollados en las ciudades de El Carmen y Perico, tuvieron como eje la articulación de acciones conjuntas orientadas a optimizar la prevención y la respuesta en materia de seguridad.

En ese marco, Álvarez García destacó la importancia del trabajo coordinado con los gobiernos locales y señaló que “acompañamos al secretario de Seguridad para avanzar en soluciones a las problemáticas que se presentan en El Carmen y Perico en materia de seguridad”.

Asimismo, valoró la predisposición de los intendentes Víctor González (El Carmen) y Rolando Ficoseco (Perico), remarcando que “ambas reuniones fueron muy positivas y permitieron abordar distintos temas vinculados a la seguridad”.

El ministro también subrayó que estas acciones se enmarcan en una política sostenida por el gobernador Carlos Sadir, orientada a fortalecer la seguridad en todo el territorio provincial, a través del trabajo conjunto con los municipios.

Fortalecer la seguridad

Por su parte, el secretario de Seguridad, Carlos Ariel Gil Urquiola, precisó que durante los encuentros se analizaron aspectos vinculados a la distribución de recursos humanos y materiales, especialmente móviles policiales, y la coordinación de tareas preventivas junto a las guardias urbanas municipales.

Además, indicó que se avanza en un plan para reforzar el equipamiento de las unidades policiales, así como en la integración de los sistemas de videovigilancia municipales con el servicio de emergencias 911, a fin de mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.