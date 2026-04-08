Cooperación técnica para integrar datos de salud

Se rubricó un acuerdo entre el Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización, el Ministerio de Salud y el Instituto de Seguros de Jujuy para la aplicación de tecnologías eficientes a la integración de datos.

El Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización firmó un acuerdo con el Ministerio de Salud y el Instituto de Seguros de Jujuy para aplicar tecnologías eficientes que integran datos de salud, asegurando su trazabilidad e interoperabilidad, y garantizan a los afiliados acceder y disponer de su información de salud.

Con el objetivo de modernizar y optimizar la gestión de información de salud, se firmó el acuerdo que valida la integración de sistemas, el intercambio seguro de datos de salud en tiempo real, al portadocumentos de cada afiliado y a la auditoría.

La nueva herramienta en desarrollo pone en valor y complementa los esfuerzos de digitalización que vienen realizando el Instituto de Seguros de Jujuy, los prestadores y entidades de salud, y permitirá a los afiliados acceder a su historial clínico, recetas y estudios desde una única plataforma digital.

Además, se prevé fortalecer la receta electrónica, la digitalización de prestaciones y el desarrollo de una historia clínica interoperable, fortaleciendo la coordinación y trabajo entre profesionales y centros de salud. El convenio también contempla estándares de seguridad tecnológica que garantizan la confidencialidad y protección de los datos personales.

Convenio para la integración de datos de salud

Al respecto, el vocal 1° del ISJ, Ezequiel Vega destacó: «La idea es incorporar nuevas tecnologías para brindar información oportuna y en tiempo real, lo que nos permitirá dar respuestas más rápidas y eficientes a cada afiliado.»

Por su parte, el ministro de salud, José Manzur resaltó: “El convenio establece una cooperación técnica que beneficiará directamente a los afiliados del Instituto de Seguros de Jujuy y a las personas que asisten al Ministerio de Salud. Además, nos permitirá optimizar el acceso a la información clínica y agilizará los trámites administrativos para brindar una atención más eficiente.”

La ministra Isolda Calsina agregó: “Estamos avanzando para lograr la trazabilidad completa de los datos de salud de los afiliados. Esto permitirá que cada afiliado acceda y disponga de su historial médico de manera segura y eficiente.»

De esta manera, la provincia innova herramientas técnicas de salud más accesible, integral y cercano a la gente como lo encomienda el gobernador Carlos Sadir.