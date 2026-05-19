Convocan a una nueva mesa de diálogo por la discapacidad

Este miércoles 20 de mayo de 17 a 19 horas en el Salón Éxodo de El “Cabildo” donde más de 25 instituciones se reunirán en una nueva Mesa de Diálogo por la Discapacidad, en la cual se prevé la concurrencia de la Ministra de Educación, Daniela Teseira, para conversar sobre Educación Inclusiva.

Teniendo su primera edición en el año 2022, con cuatro encuentros exitosos que derivarían en un logro legislativo que este año se materializará en Formaciones Obligatorias en Perspectiva de Discapacidad para los 3 Poderes de Estado.

Nuevamente el Lic. José María Albizo Cazón, convocó junto a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), a una nueva Mesa de Diálogo por la Discapacidad, en esta oportunidad, con objeto en la Educación Inclusiva, y que a los efectos, contará con funcionarios de dicha cartera, como ser la directora de Educación Especial, Lic. Fabiana Cisneros, para poder atender a PCD, familias y OSC.

La dinámica, que permitirá además profundizar en los alcances de la Resolución 997 que prevé la asignación de 34 cargos recuperados a Educación Especial para reforzar la asistencia en estratégicas pedagógicas áulicas; tendrá gratamente la participación de AJUPEF, Asociación Civil “Todos Juntos”, Fundación “Aquí Estoy – Jujuy”, Fundación Jujeña de Equinoterapia, Fundación “Hablemos de Autismo”, Asociación Civil para la Rehabilitación Motora (APREM), Asociación Civil “Nueva Vida”, APPACE, Fundación “Fermín Morales”, Fundación “Hidrocefalia – Amar la Vida”, Fundación “Igualar Oportunidades”, Fundación “SERVIR”, Fundación “Infancias Jujeñas”, Asociación Civil “Recrearte”, Fundación “ACOMPAÑAR”, Fundación “Contenidos”, Fundación “SOMOS – Ledesma”, Fundación “SONRISAS”, Asociación Civil “Abriendo Caminos”, Fundación “Valencia”, Asociación Civil “AUTISMO – Ledesma, Jujuy», Equipo “VIDA – Apoyo a la Inclusión”, Equipo “MENTORA – Creciendo Juntos, Alcanzando Metas”, y Fundación “Santa Bernardita”.

Esta jornada, además contará mediante el defensor del pueblo, Dr. Pablo Lavilla, con la participación de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Jujuy mediante un stand que permitirá evacuar inquietudes a los interesados, como así también de una ponencia de la Oficina de Escucha y Protección ante Situaciones de Grooming y Bullying, a cargo de su titular, la Lic. Florencia Matorras.