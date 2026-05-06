Convocan a profesionales en turismo a matricularse

El Colegio de Profesionales en Turismo de Jujuy anunció la realización de un nuevo acto de jura destinado a técnicos universitarios y licenciados en Turismo que aún no se encuentren matriculados.

La ceremonia se llevará a cabo el miércoles 20 de mayo de 2026, a las 19:00 horas, en el Salón del Diario Pregón.

Desde la Institución recordaron que, conforme al artículo 29 de la Ley Provincial N° 5.461, la matriculación es un requisito obligatorio para el ejercicio profesional en el ámbito público, privado y académico.

Asimismo, destacaron los beneficios logrados para los matriculados, con más de 85 convenios vigentes con empresas e instituciones académicas, que brindan descuentos y oportunidades de formación continua.

En el marco de su agenda institucional, el Colegio impulsará capacitaciones específicas para el sector y promoverá una actualización de la ley para incorporar a técnicos superiores y guías de turismo.

Para más información, los interesados pueden comunicarse a través de las redes sociales oficiales o al correo colprofturjujuy@gmail.com.