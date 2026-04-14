Convocan a instituciones a una mesa de trabajo sobre discapacidad con foco en la escucha activa

El encuentro se desarrollará el próximo 21 de abril a las 9:30 horas, en el Centro de Innovación Tecnológica, ubicado en Zorrilla de San Martín esquina Curupaití.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Integral, llevará adelante el próximo 21 de abril a las 9:30 hs, la mesa de trabajo junto a instituciones, asociaciones, fundaciones y organizaciones no gubernamentales de toda la provincia que abordan la temática de la discapacidad.

Estos espacios tienen como propósito consolidar instancias de diálogo e intercambio participativo, donde las organizaciones exponen sus principales demandas y prioridades. En este marco, se fortalece un vínculo sostenido y territorial con entidades tanto de capital como del interior, promoviendo una agenda de trabajo construida de manera conjunta.

En esta oportunidad, el eje estará centrado en el acceso a obras sociales y los mecanismos de contingencia ante interrupciones o limitaciones en la cobertura, una temática clave para garantizar la continuidad de las prestaciones.

El objetivo central de este espacio es escuchar a las instituciones y, a partir de sus aportes, pensar y repensar el diseño de políticas públicas, promoviendo respuestas integrales, inclusivas y sostenibles en el tiempo.