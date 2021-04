Convenio de cooperación: San Salvador de Jujuy se hermana con una Ciudad de Brasil

En una ceremonia presidida por el Intendente de la capital, Raúl “Chuli” Jorge, y el Intendente de Campo Grande, Marcos Marcello Trad, se llevó a cabo la firma de convenio entre ciudades hermanas, Campo Grande (Estado de Mato Groso do Sul, República Federativa de Brasil) y San Salvador de Jujuy (Jujuy-República Argentina), en el marco de fortalecer el corredor bioceánico que une el Pacífico con el Atlántico.

El hermanamiento tiene por objetivo fortalecer los lazos de amistad entre ambas ciudades y promover un intercambio fluido en las relaciones públicas para generar una agenda de interés mutuo que permita tener aproximaciones en el ámbito de la cultura, el turismo y el comercio.

En este contexto de Pandemia la firma del convenio se produjo mediante un encuentro por zoom donde participaron todas las áreas que confluyen en la rúbrica entre ciudades hermanas, Campo Grande, Estado de Mato Groso do Sul (República Federativa de Brasil) y San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy (República Argentina).

En este sentido, el Intendente Raúl “Chuli” Jorge, comentó: “estamos muy contentos de establecer este vínculo, por primera vez, con una ciudad tan importante de Brasil, la cual tiene una región que compone un gran desarrollo en lo económico, a través de industrias, de intercambios entre puertos, y un gran potencial entre todo aquello que es cultura y turismo. Este vínculo entre ciudades permite acercar mucho más todo aquello que tiene que ver con la identidad de la gente de Campo Grande, con lo cual esta relación nos va a permitir desarrollar muchos proyectos en común”.

Por su parte, Luciano Córdoba, secretario de Planificación, Desarrollo y Modernización, a cargo de Cultura y Turismo, agregó: “se abre una ventana de oportunidades para empezar a trabajar temas en común que sirvan para fortalecer, no solamente los aspectos comerciales y económicos, si no también la posibilidad de hacer intercambios y promoción en temas turísticos y culturales, así que ahora viene la tarea de generar una agenda en común de temas, integrar a otros sectores y que esto tenga la posibilidad de tener un derrame en el sector público y privado, en las academias y universidades de ambas ciudad y países”.

Participaron en esta ocasión, el Intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge; el secretario de Planificación, Desarrollo y Modernización, Luciano Córdoba; el secretario de Gobierno, Gastón Millón; el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar; el ministro de Desarrollo Económico y Producción de la Provincia de Jujuy, Exequiel Lello Ivacevich; el secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales de Jujuy, Pablo Palomares; la subsecretaría de Planificación, Desarrollo y Modernización, Adriana Díaz; el Rector de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), Rodolfo Tecchi; secretario Académico de la UNJu, Mario Bonillo; secretaria de Relaciones Internacionales, UNJu, Bettina Siufi; Asesor Investigador Logística del Corredor Bioceánico UNJu, Alfredo Simón; el director general de relaciones con provincias y municipios del Gobierno de la ciudad de Bs As, Gerardo Siniscalchi; el Intendente de Campo Grande, Marcos Marcello Trad,

Por Campo Grande, Brasil; Coordenador Gral. de asuntos econômicos Latino Americano e Caribenhos do Ministério das Relações Exteriores (MRE) Sr. João Carlos Parkinson de Castro; Secretário da SEMAGRO (Secretária de Estado de meio ambiente, desenvolvimento econômico produção e agricultura família) Sr. Jaime Elias Verruck; Secretário Adjunto da SEMAGRO (Secretária de Estado de meio ambiente, desenvolvimento econômico produção e agricultura família) Sr. Ricardo José Senna; Presidente da Câmara de vereadores de Campo Grande, Sr. Carlos Augusto Borges; Secretário da SEGOV (Secretaria de Governo e Relações Institucionais) Sr. Antônio Cezar Lacerda Alves; Secretário da SEDESC (Secretaria de Desenvolvimento econômico e da ciência e tecnologia) Sr. Rodrigo Barbosa Terra; Secretário SECTUR (Secretaria municipal de cultura e turismo) Sr. Max Freitas; Diretor Presidente AGETEC (Agência municipal de tecnologia da informação e inovação) Sr. Paulo Fernando García Cardoso; Diretora Presidente PLANURB (Agência municipal de meio ambiente e planejamento urbano) Sra. Berenice María Jacob Domínguez; Subsecretária SUGEPE (Subsecretária de gestão e projetos estratégicos) Sra. Catiana Sabadin; Chefe de Gabinete do Prefeito de Campo Grande, Sr. Alex de Oliveira Gonçalves; Superintendente de Comércio Exterior da (SEDESC) Sr. Jhony Cezar; Presidente da CDL (Câmara de dirigentes lojistas) Sr. Adelaido Vila; Representante da FIEMS (Federação das indústrias do Mato Grosso do Sul) Superintendente Sr. Silvio Marães; Presidente da SETLOG (Sindicato de Empresas de transporte de cargas e logística do MS) Sr. Claudio Antônio Cavol; Assessor de relações internacionais da UEMS (Universidad de Estadual do Mato Grosso do Sul) Sr. Ruberval Maciel; Vice Prefeita de Campo Grande, Sra. Adriane Lopes; Vice Presidente de ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande), Sra. Sidney Volpe. Presidente de la Cámara Minera de Jujuy Nilo Carrión; Presidente de la Cámara de Comercio Exterior Jujuy, Jorge Gurrieri / Sebastián Mealla (secretario); Presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Jujuy, Nicolás Galli; Presidente Unión de Empresarios de Jujuy, Ing. Luis Alonso.