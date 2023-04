contundente reacción de Guido Süller tras ser denunciado por abuso sexual

El mediático rechazó en Intrusos la denuncia que le hizo un ex novio en agosto de 2022. Aquí, qué dijo Guido Süller sobre este nuevo escándalo que lo tiene como protagonista y qué medidas tomará.

En medio de los escandalosos casos que tienen en el centro de la polémica -y la Justicia- a Marcelo Corazza y Jey Mammon por estas horas, volvió al centro de la escena la denuncia contra Guido Süller, también por abuso sexual con acceso carnal, que el joven Federico Acosta radicó en agosto de 2022.

Desde Intrusos (América TV) recordaron que el hecho habría ocurrido durante 2017, cuando el denunciante tenía por entonces 17 años, en la casa de Guido. “Me dijo que si quería triunfar me tenía que acostar con él”, declaró entonces Acosta ante la fiscalía. En tanto, agregó: “Yo me resistí y me quedé duro porque pensé que esa era la forma de llegar a triunfar. Me dio miedo de que se ponga violento”.

Fue allí cuando la periodista Karina Iavícoli explicó: “Guido me reenvió los audios en donde el pibe le pide disculpas y le dice que inventó esto para hacerse famoso (…) Le pide perdón pero a su vez tiene miedo porque mintió y puede ir preso. Hoy escuché los audios y es delirante”.

Y tras reflexionar “Si es mentira también es un espanto que hoy a cualquiera se le ocurre inventar algo”, la intrusa reveló que Guido Süller tomará medidas al respecto. “Lo voy a contradenunciar porque esto ya me lo hizo el año pasado. Está con un despecho como que me quiere sacar algo”, le anunció el mediático a la periodista.

“Ha sido siempre mayor de edad y todo absolutamente consensuado. Nos veíamos, salíamos, nos divertíamos… Como un estúpido que soy estaba medio enamorado, parece que del otro lado no. Siempre me pareció que era una persona fría y calculadora”, agregó Guido.

Por último, Süller fue más que contundente al negar de plano las acusaciones de Federico Acosta: “Soy totalmente inocente. A veces la víctima es la persona grande y el victimario el más joven”.

Un ex empleado de Guido Süller lo denunció por abuso sexual. El hombre aseguró que tuvo un vínculo con el mediático, luego trabajó con él en el restaurante de su casa y se separaron luego de que le iniciara un reclamo laboral.

El denunciante hoy tiene 22 años, pero asegura que todo esto sucedió a sus 17. El joven relató que conoció a Süller “por Instagram” y reveló que hablaron “durante un mes” mediante esa red social “antes” de verse por primera vez.

Además afirmó que comenzó el vínculo con un abuso. Él continuó el vínculo, se quedaba a dormir en su casa y hasta trabajó en su proyecto “Guido cocina en su casa”, un restaurante que montó en su propio hogar.

Fue en ese momento que comenzó a maltratarlo: “Él me decía todo el tiempo que le iba a decir a mis padres que era alcohólico, que era un gato y me vendía por fama”, consta en la denuncia. “Le dije que qué pasaría si hago público que él me conoció a mis 17 años y él me contestó que me mataría”, señaló el joven.

“Había un sometimiento psicológico para que tuviera sexo con él”, indicó. Contó que sí mantuvo sexo con él ya que le prometía que si hacía eso lo ayudaría a ser famoso. “Pensé que esa era la forma de llegar a triunfar”, indicó el joven que aseguró que eso nunca pasó.

