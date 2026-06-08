Contrabando de cigarrillos: Secuestran millonaria carga en la Ruta Provincial 37

Gendarmería interceptó 20.000 paquetes de cigarrillos en la Ruta Provincia 37 del Departamento Santa Bárbara y que conecta con la localidad de El Talar.

Un operativo de la Gendarmería Nacional permitió el decomiso de 20.000 paquetes de cigarrillos de origen extranjero que eran transportados sin la documentación aduanera correspondiente en la provincia de Jujuy.

El procedimiento se realizó sobre la Ruta Provincial Nº 37 y que culminó con el secuestro de la mercadería y del vehículo utilizado para su traslado.

El hecho ocurrió cuando efectivos de la Sección “Libertador General San Martín”, dependiente del Escuadrón 60 “San Pedro”, detuvieron la marcha de una camioneta Toyota Hilux durante un control de rutina.

Los uniformados observaron varios bultos de grandes dimensiones cargados en el rodado, con características similares a las utilizadas habitualmente para el transporte de mercadería de contrabando. Ante esta situación, se dio intervención a la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, que ordenó una inspección más exhaustiva.

Tras la requisa, los gendarmes constataron que los paquetes contenían 20.000 atados de cigarrillos de origen extranjero sin aval aduanero.

Por disposición del magistrado interviniente, se procedió al secuestro de la carga y de la camioneta, mientras que el conductor quedó supeditado a una causa por presunta infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.