Continúan los reclamos en la E.E.T. Nº 1 de San Salvador de Jujuy por padres, alumnos y comunidad educativa por el estado del Establecimiento.

Esta mañana en el lugar realizaron un abrazo simbólico al edificio ubicado en avenida senador Pérez y calle Salta, que se prolongó por las calles Arenales y Ramírez de Velazco. Responsabilizan de la situación a directivos y funcionarios del área Educación.

El alumno de 6to año Fabricio comentó, “lo que más pesado está siendo es el tema del espacio, la falta de bancos y asientos, en el día de ayer había todo un curso parado porque no había asientos para todos y eso es algo que deberían solucionar trayendo más bancos y arreglando los que están rotos”.

Además, agregó, “esto viene así de hace tiempo no cambio casi nada, por ejemplo, los nuevos talleres que inauguraron faltan seguir construyendo, no tiene baños, hay letrinas en la planta alta, los baños faltan arreglar están desde el inicio de la escuela y por suerte la mitad de los profesores nos apoya”.

Por otra parte una madre expresó, “venimos reclamando de hace mucho, no tienen el titulo desde el año 2016, no se los dan, las autoridades no dicen nada realizamos notas, algunos profesores también nos ayudaron, pero ni el gobierno ni la ministra no dan respuesta, ni siquiera el director, las notas quedan guardas, el día de ayer traje a mi hijo y me quede sorprendida, vi que había un montón de chicos haciendo fila para agarrar 1 banco, una silla porque recién llegaban, entonces me acerque y pregunte, me dijeron que los padres no podían estar ahí, siempre sabían estar abiertas las puertas pero ayer no, entonces ayer dijeron que los chicos no asistan a clases y sigamos virtual”.

Luego comento, “porque si los padres veníamos a la Escuela veríamos la situación de cómo está todo los baños, son letrinas, no hay baños y duele ver la situación de la Escuela, se hicieron obra en la fachada y el gobierno de Morales dijo que se iban a terminar los talleres pero cuanto años van y los talleres están de hace 6 años sin terminar, se presentaron, se hizo la inauguración pero los talleres no funcionan, las maquinas no están funcionando, los chicos no están teniendo talleres y no pueden izar la bandera porque el patio está lleno de chatarra”.

“Vamos a continuar con los reclamos hasta que tengamos respuestas porque hay notas presentadas de 4 años atrás en la Institución y el Ministerio de Educación, así que tenemos respaldo de que están presentados pero no hay respuesta no sé qué debemos hacer, somos alumnos y padres auto convocados pero los chicos tenían miedo de hablar y que se los sancionen por ello, nosotros los padres queríamos manifestar en el Ministerio de forma pacífica pero no nos han autorizado sin molestar el tráfico nada más apoyar por una educación digna”.