Continúan los conflictos entre los obreros de la comunidad aborigen y la UOCRA

Denuncian discriminación y acomodo por parte del gremio de la construcción hacia cooperativas de trabajo de la ciudad de San Pedro de Jujuy, a esto se suma que no escuchan sus reclamos.

Siguen las denuncias en contra los dirigentes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, seccional Jujuy, debido a que no cumplen con el acuerdo con las cooperativas de trabajo.

Sobre esto el presidente de una de las cooperativas, Víctor Flores comentó, “continuamos aquí solicitando trabajo en la empresa, no tenemos ninguna solución por parte del gremio de la UOCRA o del secretario gremial que anteriormente se había comprometido a brindarnos un trabajo y hasta el día de la fecha son 55 días que no trabajamos”.

A su vez el vocal Daniel Argota añadió, “queremos hacer público que a los compañeros también no se les está teniendo en cuenta, no les dan trabajo ni prioridad, tenemos un compañeros con hijos con problemas especiales y no tienen ningún tipo de obra social o ayuda es por ello que pedimos que se le dé prioridad al compañero, tenemos todos los papeles que nos han solicitado en regla, pero somos discriminados hemos presentado una nota con pedido de audiencia porque ya no nos atienden y directamente nos mandan la policía solo queremos trabajar y que nos den solución”.

Para finalizar Rubén Juárez remarcó, “es el mismo problema de siempre los acomodados se dan el lujo de renunciar a una empresa para ingresar a otra y nosotros llevamos más de 50 días parados sin respuestas de un trabajo. En el día de hoy le pedimos a los medios que nos colaboren para que se difunda así nuestro compañero pueda conseguir un trabajo en blanco y poder brindarle una obra social para su hija, desde la UOCRA no nos brinda ninguna solución solo nos discriminan y colocan a sus favoritos por ejemplo el chiqui Paredes entro a trabajar en una empresa luego renuncio para ingresar en otra”.