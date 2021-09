Continúan las protestas en el MPA por la liberación de Huespe quien habría sido trasladado a Alto Comedero

Durante la mañana de este miércoles los vendedores volvieron a manifestarse pidiendo la libertad de Héctor Huespe, quien fue detenido por orden judicial en su domicilio.

De acuerdo a lo expresado por afiliados e Ambulantes Feriantes y Afines Agremiados de Jujuy, van a seguir reclamando hasta conseguir su liberación. Además se conoció extraoficialmente que Huespe, luego de declarar en el Ministerio Público de la Acusación, habría sido trasladado hacia Alto Comedero, desconociéndose a que lugar específicamente.

La referente de AFAAJ Ramona Galarza comentó, “no tenemos ninguna respuesta, hace minutos vemos que sacan al doctor y no nos dan ninguna respuesta, lo único que pedimos nosotros es que lo liberen porque realmente él no tiene que estar ahí y nosotros tenemos derecho a tener un defensor”.

Agregando en este sentido, “que el gobernador o las autoridades no tienen el derecho de quitarnos nuestro defensor porque él nos defendió en los momentos más difíciles cuando la Municipalidad nos atropellaba, nos discriminaba, por eso nosotros decidimos agarrar un defensor porque no había respeto a los vendedores ambulantes, venían, te corrían y maltrataban no le importaba en la situación en la que estes, por eso pido que liberen al doctor Huespe”.

Luego Galarza expresó, “el doctor no tendría que estar sacando la cara por nosotros sino el que debería sacar la cara es el gobernador y el intendente, porque nosotros somos vendedores viejos que estamos en la calle y vivimos de eso y de eso el gobernador no se fija, hay muchos vendedores ambulantes que gracias al doctor conseguimos un permiso y salimos adelante porque antes de la pandemia no nos dejaban salir a vender y eso es malo para nosotros, hoy por hoy nos quitan un defensor el cual nosotros tenemos derecho a tener para que nos defienda, porque nosotros antes no sabíamos defendernos, nos humillábamos cuando venían los inspectoras a gritarnos o si tenías tu carro te perseguían con tu carro”.

Seguidamente recordó, “la última vez gracias al doctor Huespe me dieron el permiso porque la Municipalidad no quería que nosotros estemos con el doctor pero yo les dije que no, me entregan el permiso gracias al doctor Huespe no gracias a ustedes porque yo luchaba desde el 2015 y me dieron el permiso en el 2018 yo les dije que no me iba a ir y a la semana me llego una multa de 35.000 pesos entonces yo pague 2.800 después no pude pagar el permiso por la cantidad de la multa y cuando iba a la Municipalidad me decían que pague la multa y yo no puedo pagar esa cantidad, page 5.000 pesos de la multa y no el permiso, encima que esa multa no es mía sino de otra persona pero el código dice que era mía, entonces esto es injusto lo que vivimos los vendedores ambulantes de San Salvador de Jujuy”.

“Por eso decidimos tener un defensor no solo a mi sino a varias personas también han maltratado, varias personas se han ido y varias personas están con miedo a la Municipalidad por eso digo que el gobernador e intendente deberían estar frente nosotros” expresó.

Para finalizar remarcó, “nosotros pagamos un canon de 2.800, 4.000 o 5.000 pesos por metro cuadrado que no nos cubre nada porque nosotros no tenemos luz, agua, baño, sombra, no tenemos nada porque nos cobran 2.800 a donde va esa plata, porque tenemos tanto maltrato con él si en estos momentos no tendría por qué estar el doctor detenido, él está ahí por nosotros por eso pido que el gobernador Gerardo Morales le dé la liberación, a mi como vendedor ambulante me duele porque realmente es una persona que defendió a muchos vendedores ambulantes, pero todo lo que se hace se paga todo algún día vuelve a ellos”.