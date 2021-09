Continúan las protestas de los trabajadores del ex Banco de Desarrollo

Esta mañana continuaban los trabajadores bancarios en la sede del ex Banco de Desarrollo quienes se resisten a la liquidación del mismo, además denunciaron irregularidades y contradicciones en el manejo del cierre de la Institución.

La delegada del ex banco de desarrollo Fabiana Gaitán comentó, “seguimos en protesta, estamos en nuestro lugar de trabajo cumpliendo el horario porque no nos dejan ingresar, estamos en la calle y así vamos a continuar hasta que este tema se resuelva, seguimos sin respuestas a pesar de que el gobernador saco una nota dando respuesta a nuestro secretario general donde deriva las actuaciones al Ministro de Producción el cual no da la cara, tampoco quiere comunicarse, la bancaria lo ha llamado para agilizar los trámites pero no da respuesta pereciera ser que el ministro no quiere hacerle caso al gobernador o que cosa hay por detrás de esto”.

Con respecto al conflicto mencionó, “tenemos una nómina sobre lo que es traga monedas, donde ponen al mando de tragamonedas al director Vilte y de director baja a empleado a cargo para entregar lo poco que queda del tragamonedas, después también firma como gerente una contadora que viene del Instituto de Vivienda y Urbanismo allegada al gobierno, no sé si tendrá 2 trabajos, si cobrara en viviendas y también cobrara acá o como viene la mano, porque en una época paso con la esposa del director Vilte que venía de Fiscalía de Estado, cobraba en Fiscalía de Estado y cobraba acá en el Banco”.

Además agregó, “está la nómina, pero el instituto de juego no está creado totalmente, a pesar de haber una ley, no está inscripto reglamentariamente, la Tómbola Jujeña un medio oficialista sigue anunciándola como agencia de desarrollo y en un medio periodístico figura como banco entonces como es, porque no era que no se podía utilizar la palabra banco, creo que hay un enredo que ni ello saben que hacer o como debe hacerse, creen que es bajar la persianas y listo, el área de micro empresas no pueda dar préstamos ni cobrar porque no saben cómo está reglamentado eso, el área de pignoraticio donde están las joyas de oros que nadie puede pagar ni retirar sus joyas de oro, hay gente que quiere retirar y no sabe cómo hacer porque en el instituto de juego esta cuestiones no entra, porque en un instituto de juego, tiene que tratar de juegos nada más así que sinceramente no sé qué harán, la bancaria sigue con las medidas judiciales, de hecho estamos intimando por la no respuesta para que decidan qué es lo que van a hacer sobre la nota si es real o es mentira también”.

En cuanto al retiro voluntario expresó, “no está conformada la comisión liquidadora todavía, porque la comisión liquidadora tiene que estar inscripta en el Registro de Comercio y eso todavía no se ha dado así que si eso no tiene comisión liquidadora con quien te vas a sentar a dialogar no hay con quien, asimismo está por salir un retiro voluntario para los 55 años entonces acá se pierde la ley aprobada”.

Para finalizar remarcó, “la gente que está ahí firmo el convenio 3161, donde no correría el 1875 que es el convenio bancario, nosotros no estamos dispuesto a perder el convenio bancario porque es un derecho adquirido, es más, cuando se inaugura el Banco de Desarrollo el mismo gobernador firma y dice que pasamos con todos los derechos adquiridos, antigüedad y todo lo demás, entonces el mismo se está contradiciendo de lo que firmo”.