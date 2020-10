Continúa la lucha de capacitadores de Región IV: Reclaman aumento porque $ 10 Mil no les alcanza

Capacitadores de la ciudad de San Pedro de Jujuy llevan adelante un plan de lucha que consiste principalmente en un pedido de mejora salarial. Adelantaron que el jueves vuelven a movilizar.

Señalaron que están siendo postergado, dado que la gran mayoría está percibiendo no más de 10 mil pesos mensuales. Luego de una reunión tomaron definiciones concretas y los pasos a seguir en cuanto a la falta de respuesta por parte de las autoridades de Educación.

El secretario general de ATE San pedro Matías Brizuela quien encabezaba la columna dijo, “son compañeros que cumplen una función importante, estuvieron trabajando durante toda la pandemia atendiendo videoconferencia vía zoom para que nuestros hijos tengan la posibilidad de seguir aprendiendo, por lo tanto, necesitamos una respuesta del gobierno para que nuestros compañeros que cobran menos de 10 mil pesos y tienen actividad de más de 16 o 17 año”.

Luego agregó, “fueron reiterados los reclamos que se hizo al Ministerio de Educación, a la ministra Isolda Calsina, a Alejandra Mollon y hasta el momento sigue igual, antes de la pandemia dijeron que iban a ver este tema, ahora tenemos que ver esta situación, no sabemos qué va a pasar en los próximos días que puede haber un rebrote, principalmente necesitamos que se comuniquen, que hablemos porque ya se tomó una determinación que el día jueves convocamos a todos los capacitadores de las distintas organizaciones, a todos los compañeros que están cobrando esta miseria que podamos hacer un fuerte reclamo en Región IV para poder discutir este tema con autoridades del Ministerio de Educación”.

Brizuela mencionó cuantas personas están siendo afectadas por esta situación, “son de diferentes organizaciones, estimamos más de 300 o 350 personas de San Pedro y más de 4 mil en la provincia, son muchísimos compañeros que están en esta situación por eso necesitamos unificar una fuerza para poder consolidar un reclamo por esta situación, ya me comunique con el referente provincial quien aseguró que va hacer esta medida de fuerza por lo tanto que vayan a arbitrarlo los medios necesarios de comunicación para el día jueves los compañeros vamos a estar, los compañeros están dispuestos a pelear nosotros estamos dispuestos a acompañar esto, no queremos entorpecer a nadie, por supuesto va a ser algo pacifico, lo que queremos que se visibilice la situación de estos compañeros, ellos tienen familias, tienen hijos y sufrieron también esta consecuencia de la pandemia, ahora necesitan recuperar el salario, que sean escuchados”.

Palabra de capacitadores

Estefanía Sandoval una capacitadora manifestó sobre los reclamos, “soy capacitadora frente a alumnos, como decía acá Matías desde que empezó la pandemia estamos trabajando virtualmente con los alumnos, lo que queremos es que las autoridades del gobierno nos escuche, porque la verdad nuestro sueldo no es nada, no podemos pagar a veces nuestras cuentas, muchos hemos pasado por el Covid y la verdad la situación no da para más, muchas veces hemos callado, nunca hemos salidos a luchar, pero la verdad es que esta situación no da para más, necesitamos que las autoridades que están al frente de esto nos escuchen, porque creo que nadie puede vivir con un salario de 10 mil pesos y hay compañeros que cobran menos, entonces nosotros pedimos que por favor que se nos escuche, que realmente tomen conciencia de que no hay familias o una persona que no pueden vivir con esto, somos muchas familias que tenemos a cargo hijos, somos madres solteras. Queremos el jueves convocar a todos los compañeros capacitadores, que por favor vengan a esta lucha, porque si hay solución, si nos llegan a dar es para todos, así que el jueves estaremos acá”.

Mientras que María del Carmen Jerez decía, “soy capacitadora no formal, dicto el curso de marroquinería básica, tratamos de salir adelante con las cargas virtuales, hacemos de todo, tratamos de cumplir pero este gobierno se está pasando, nuestra situación es bastante drástica, soy viuda, tengo 4 hijos, tengo compañeras que son madres solteras que necesitan, tengo compañeras que tienen Covid y seguimos dictando las clases, esta situación ya no da para más, que trate el gobierno de hacer algo por nosotros, tengo 11 años trabajando y de los 11 años sigo cobrando la misma cantidad, es una miseria, no se puede vivir con esta situación”.

Finalmente un capacitador agregó, “la verdad, lo que dijeron mis compañeras es verdad, hoy en día es difícil afrontar está situación económica en base a lo que uno está cobrando por que las cosas aumentan día a día, este es otro tema también bastante preocupante para nuestro sueldo, sinceramente no podemos seguir viviendo así con esto, buscamos una solución por eso va a ser nuestro reclamo el día jueves, a partir de las 8 de la mañana, así que invitamos a todos los capacitadores que seguramente están en la misma situación de los que estamos acá”.