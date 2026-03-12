Continúa la búsqueda de Elián Cala de 2 años desaparecido en Abra Pampa

Además informaron que a pesar de los rumores, es falsa la alarma de su hallazgo.

El pequeño de 2 años continúa desaparecido y la búsqueda se intensifica en estos momentos en Abra Pampa.

Fue visto por última vez el miércoles, aproximadamente a las 17 horas en el paraje «La Soledad» (camino a Tabladitas), a unos 3 o 4 km pasando el basural.

Al momento de su desaparición Elián vestía pantalón vaquero y campera de color claro.

Actualmente personal de la Policía de la Provincia, Bomberos Voluntarios, familiares y miembros de la comunidad civil se encuentran rastrillando la zona.

Se desmiente que haya sido encontrado en el sector del basural; la búsqueda sigue activa y es desesperada.

Por lo que se solicita a cualquier persona que tenga datos certeros o lo haya visto, comunicarse de inmediato con la seccional policial más próxima o al sistema de emergencias.