Continúa el reclamo de estudiantes por la presencialidad sin clases en los IES de Jujuy

En una entrevista a Nicolás Castro, delegado del profesorado de Educación Tecnológica del IES Nº 5, la organización estudiantil frente a las políticas de ajuste en Educación, detalló sobre la situación que están viviendo.

Desde el inicio del del término lectivo actual, estudiantes de distintos Institutos de Educación Superior de la provincia se organizan en reclamo por la falta del dictado de clases en distintas materias debido a que no están designados los docentes para esos espacios.

El estudiante del IES Nº 5 Nicolás Castro, quien es delegado del profesorado de Educación Tecnológica se refirió a lo que están pidiendo al Ministerio de Educación, “estamos pidiendo que nos den una audiencia para hablar por la falta de profesores. Queremos que nos designen los profesores. Ya terminó el primer cuatrimestre y no sabemos cómo vamos a seguir en el segundo cuatrimestre. Le pedimos audiencia para que nos escuchen y para que nos den una solución a esta problemática que están teniendo todos los IES, no solo el IES Nº 5, si bien empezamos a reunirnos nosotros, se sumaron el IES 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 7.

Sobre la fecha de pedido de audiencia señaló, “nosotros venimos desde abril pidiendo que nos escuchen. Desde ese mes que presentamos las notas correspondientes en cada lugar y no nos dan soluciones. Por ejemplo, en los rectorados, nosotros preguntamos qué pasa que no nos designan profes y ellos nos dicen que la Junta de Calificación es la que se tarda en designar a los profesores; y en Junta lo que te dicen es que la rectora nunca hizo la nota. Entonces es una falta de comunicación interna en la cual nosotros nos vemos perjudicados”.

“Ya estamos en julio, entrando a agosto, y todavía no sabemos lo que nos depara en el segundo cuatrimestre. Supuestamente tiene que salir una lista el 5 de agosto, y si sale esa lista y vos no estás, tu materia no está, la vas a tener que cursar el año que viene. Esto tiene múltiples consecuencias. Por ejemplo, los chicos del plan 2015, que abarca ingresantes del 2015; 2016; 2017; 2018 y 2019, lo que tienen que hacer es rendirla libre porque su plan está en proceso de cierre y tercer año no se va a dictar el año que viene” detalló el estudiante.

Con respecto a los Centro de Estudiantes en los IES y la participación del estudiantado expresó, “tengo entendido que ninguno de los IES tiene Centro de Estudiantes. En el caso del IES 5 dejamos de tener Centro desde el 2018. Por eso es que todos estamos saliendo a hacer notas, las representantes del IES 6, del IES 3, los chicos de Humahuaca, los del IES 2 en sus medios.

En referencia a las asambleas estudiantiles manifestó Castro, “somos alumnos auto convocados. Nos organizamos sin Centro de Estudiantes. Las asambleas son de suma importancia porque ahí nos unimos todos los IES. Hay representantes de todos los IES. Ahí organizamos vía meet los sábados, nos escuchamos, contamos qué hicimos en la semana. La asamblea se formó para que todos los chicos opinen, todos podemos participar y opinar”.

En cuenta a los reclamos en Plaza Belgrano con cartelazos virtuales y otras acciones, dejó un mensaje, “el mensaje que le dejaría a los chicos es que se sumen, que se comuniquen con nosotros. Que no tengan miedo. Algunos nos dicen que tienen miedo a las represalias, que tomen alguna acción contra ellos. Pero les digo desde ya que no están solos. Nosotros somos auto convocados y nos vamos a reunir y vamos a tratar que los estudiantes tengamos un papel importante en esta situación. Y también decirles que los profes están de nuestro lado, los que ponen la nota son ellos, no inciden ni la ministra ni los rectores. Así que no tengan miedo, que se sumen a esta movida porque es para todos nosotros”.