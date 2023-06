Contado en primera persona: Un periodista jujeño y la situación en Jujuy

El periodista del portal La Quiaca al Día César Díaz, habló sobre lo sucedido durante la cobertura que realizó durante las protestas ocurridas el pasado martes, mientras cubría estos incidentes.

Según relata Díaz que él se encontraba en avenida 19 de Abril y calle Lavalle en San Salvador de Jujuy cuando personal policial le quisieron arrebatar su celular cuando estaba captando imágenes, por lo que tuvo que salir corriendo para que eso no suceda.

También comentó que fue testigo presencial en la localidad de Purmamarca cuando detuvieron a la dirigente de izquierda Natalia Morales.

Al principio detalló Díaz, “nuestro medio de trabajo que es el celular, nos permite casualmente mostrar lo que está ocurriendo en Jujuy al país, romper este cerco mediático y quizás ese fue el motivo de tratar, básicamente de secuestrarme, porque cuando no hay un motivo cuando, no hay un orden judicial, uno está trabajando llevando y mostrando lo que estaba ocurriendo”.

Y de lo sucedido cuando se encontraba en nuestra ciudad relató, “ayer en horas de la mañana, mientras se desarrollaba la represión o el enfrentamiento entre la policía y los manifestantes, un oficial de Policía ordena que se me detenga y le escucho muy bien decir. Él es, quítele el celular y eso la verdad que me puso en alerta y alcancé a salir corriendo, pero fui perseguido por personal de civil y uniformados. Por suerte no me alcanzaron y esto es algo que se está repitiendo porque lo he observado en Purmamarca y en los lugares donde está la población, los manifestantes y los trabajadores reclamando por su derecho y la Policía está actuando desgraciadamente en estos últimos días, así levantando gente y sembrando el miedo, allanando viviendas sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de límite”.

Agregando seguidamente, “y esto quería denunciar, esto no puede estar ocurriendo porque uno no puede salir a la vía pública porque yo siento que peligra mi integridad física y tengo a mi familia preocupada y a mi hijo de 11 años de edad porque él está asustado y no quiere que yo salga a la calle, el tampoco no quiere salir, es testigo de lo que está pasando acá en Jujuy y no se trata únicamente que me suceda a mí, sino también a los trabajadores, docentes, maestros y quizás ese es el motivo por el cual intentaron silenciar nuestros medios porque nosotros mostramos la realidad lo que muchos medios no muestran”.

“Quiero señalar como docente o en el rol de periodista estoy acá junto a mis colegas cuando se producen violaciones de derechos humanos uno está obligado a salir a las calles a denunciarlo y fundamentalmente desde el rol de prensa a mostrarlo, no podemos quedarnos en casa, no podemos mirar para otro lado mientras esto sucede, estamos en un Estado de Derecho y todos debemos cumplir con los preceptos de la Constitución Nacional y en la provincia de Jujuy en el en los últimos días se han venido violando, sistemáticamente no solamente la Constitución Nacional sino también los tratados internacionales a los cuales esta adherido la Argentina y esto no puede suceder por eso salí a mostrar lo que está pasando acá en la provincia”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ