Construyen la estación de servicios YPF más grande del país a la altura de San Pedro

El complejo ubicado en la traza sentido Buenos Aires Rosario, ocupará 10 hectáreas e incorporará locales comerciales, GNC, recarga eléctrica, playa de camiones y áreas para livianos y pesados.

En la autopista Rosario–Buenos Aires, a la altura de San Pedro, avanza la construcción de la que será la estación de servicios más grande del país, un desarrollo de 10 hectáreas que busca elevar la infraestructura de uno de los corredores más transitados de Argentina.

El proyecto de la nueva YPF incorpora un parador gastronómico 24 horas, con espacios climatizados, patios exteriores y módulos comerciales preparados para franquicias, cafeterías y tiendas de conveniencia. La propuesta está diseñada para atender a viajeros, familias, transporte de cargas y ómnibus de larga distancia.

Además, contará con un centro de asistencia mecánica, con boxes rápidos, servicio de emergencia, cambio de neumáticos y lubricación, un diferencial clave para el tránsito pesado que circula por la traza.

Infraestructura ampliada y servicios comerciales

El complejo incluirá:

Islas de combustibles separadas para livianos y pesados

Playa de camiones de gran capacidad

Zona de descanso y duchas para choferes

Locales comerciales (farmacia, autoservicio, tecnología)

GNC integrado

Estaciones de recarga eléctrica

Estacionamiento ampliado para autos, buses y utilitarios

Accesos controlados y directos desde la autopista, coordinados con Vialidad Nacional

También se evalúa sumar módulos bancarios, cajeros automáticos y un espacio para fuerzas de seguridad vial, ampliando la funcionalidad operativa del predio.

Un nodo clave para un corredor de alto tránsito

La autopista Rosario–Buenos Aires supera los 20.000 vehículos por día, con un crecimiento sostenido del tránsito pesado. La falta de paradores de gran escala en este tramo ha generado históricamente problemas de descanso, abastecimiento y asistencia, situación que esta obra busca revertir.

El desarrollo generará además decenas de puestos de trabajo directos e indirectos, impulsando el comercio y el movimiento económico en la región de San Pedro.

(on24.com.ar)