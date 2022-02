Conflicto entre Rusia y Ucrania: reportan dos soldados muertos en bombardeos y Joe Biden teme por el presidente Zelensky

Hubo dos muertos en bombardeos y un ministro tuvo que refugiarse en un bunker antibombas. En EE.UU. Biden desconfía del repliegue de los rusos. Tensión minuto a minuto.

La OTAN afirmó hoy que ve señales de que Rusia prepara un “ataque total” contra territorio ucraniano. La afirmación se produce en medio de la creciente tensión entre en Ucrania tras la maniobras de fuerzas nucleares lideradas por Vladimir Putin. Este sábado se reportaron dos soldados muertos por bombardeos y los separatistas prorrusos llaman a empuñar las armas.

Blinken dice que se reunirá con Lavrov el 24 de febrero “siempre que Rusia no invada Ucrania”

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, anunció hoy que se reunirá el próximo jueves con su homólogo ruso, el ministro de Asuntos Exteriores Serguei Lavrov, para hablar sobre la crisis por Ucrania.

“Tenemos una reunión prevista para el 24, la semana próxima, en Europa pero como ya le he dicho en la nota de respuesta al ministro de Exteriores Lavrov, eso pasará siempre y cuando Rusia no invada Ucrania”, afirmó Blinken en una entrevista con la televisión rusa Dozhd TV, considerada un agente extranjero por Moscú.

En cuanto a las posibilidades de un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, Blinken aseguró que se podría “trabajar juntos para mejorar la seguridad de todos”. Sin embargo, apuntó, la presencia de militares rusos en la frontera con Ucrania dificulta el diálogo.

“Estamos plenamente preparados para colaborar en todo ello, pero hacerlo con una pistola apuntando a la cabeza de Ucrania: 150.000 militares rusos al norte, al este, al sur,… Es muy difícil conseguir avances en esa situación”, remarcó.

Proyectiles cayeron cerca del ministro del Interior de Ucrania

Una decena de proyectiles estallaron este sábado a pocos centenares de metros del ministro ucraniano del Interior, Denis Monastirski, cuando visitaba la línea de frente con los separatistas prorrusos en el este del país, indicaron reporteros de la AFP.

El incidente se produjo cerca de la aldea de Novoluganske, que recibió a varios altos funcionarios ucranianos en el marco de las actuales tensiones con Rusia.

El ministro Monastirski se vio obligado a ponerse a cubierto cuando estallaron los proyectiles, poco después de haber concedido entrevistas ante las cámaras a los medios internacionales, indicaron periodistas de la AFP en el lugar.

No hay señales de que nadie resultara herido por los proyectiles, que cayeron cuando el ministro abandonaba una zona de primera línea donde había concedido entrevistas, en las trincheras que separan a las fuerzas gubernamentales de los rebeldes.

Los periodistas y los funcionarios abandonaron la zona poco después

🇷🇺🇺🇦The Ukrainian Interior Ministry and foreign journalists, who arrived in the area of ​​operations of the joint forces in eastern #Ukraine earlier today, came under fire near #Novoluganske pic.twitter.com/zxsTx4zhda

— Hussein Nassar🇱🇧 (@hsseinassar) February 19, 2022