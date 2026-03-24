Conflicto en Medio Oriente: Israel tomó el control del sur del Líbano y destruyó un arsenal

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevaron adelante una nueva ofensiva en el sur del Líbano que dejó ocho combatientes abatidos y la destrucción de un importante arsenal. Estas acciones, que permitieron tomar el control de la región, se dan en el marco de su estrategia para ampliar la zona de seguridad en la frontera norte.

Según informó el ejército israelí, la operación fue ejecutada por la unidad Golani y permitió desarticular infraestructura clave utilizada por milicianos. Entre los hallazgos se destacó un pozo subterráneo que funcionaba como depósito de armas, donde se incautaron cohetes antitanques, fusiles Kalashnikov, ametralladoras y granadas.

El operativo estuvo bajo el mando de la 36ª División de los Altos del Golán, cuyos efectivos detectaron y enfrentaron a varios hombres armados en distintos puntos del área. Entre los abatidos se encontraba un integrante de la Fuerza Radwan, una unidad de élite especializada en francotiradores.

La incursión terrestre contó con apoyo aéreo y fuego coordinado de brigadas, lo que permitió neutralizar posiciones consideradas estratégicas por las FDI. En paralelo, el ejército israelí confirmó que realizó ataques nocturnos contra cuarteles de Hezbollah en Beirut y el sur del Líbano, ampliando el alcance de la ofensiva.

Entre los blancos alcanzados se encuentran la sede de la Fuerza Radwan, instalaciones de inteligencia del grupo y una emisora de televisión señalada como base operativa. Además, las FDI informaron la destrucción de un cruce clave sobre el río Litani, utilizado, según el comunicado, para el traslado de armas.

En la localidad de A-Tiri, también fue atacado un cuartel vinculado a Hezbollah ubicado en la estación de radio Noor, con presencia de integrantes del grupo en su interior al momento del bombardeo.

Israel avanza con una zona de seguridad hasta el río Litani

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció la creación de una zona de seguridad en el sur del Líbano hasta el río Litani, con el objetivo de reducir la amenaza de Hezbollah sobre el norte de Israel.

Tras reunirse con el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, y altos mandos militares, Katz aseguró que las FDI mantendrán presencia en la región hasta garantizar la seguridad de las comunidades israelíes.

El plan incluye el control de la franja comprendida entre la Línea Azul (frontera de facto) y el río Litani, donde se concentra la infraestructura operativa del grupo armado.

Impacto en la población y tensión internacional

La medida implica un desplazamiento forzado de civiles libaneses, ya que Israel advirtió que no permitirá el regreso de la población al sur del Litani mientras persistan amenazas.

En ese marco, las FDI señalaron que destruyeron puentes utilizados para el traslado de armas y que mantienen bajo control los pasos restantes para limitar la movilidad del grupo.

La zona es considerada por la ONU como un área desmilitarizada, con presencia exclusiva de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL) y el Ejército libanés, lo que suma tensión internacional al conflicto en la región. (A24)