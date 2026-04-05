Conflicto en Gran Hermano: Escupitajos y agua caliente generan tensión extrema

La casa de Gran Hermano Generación Dorada es un verdadero escándalo, con una escalada de violencia inusitada.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada está viviendo uno de sus momentos más críticos desde la llegada de Tamara Paganini, quien tuvo un fuerte enfrentamiento con la participante chilena Pincoya, lo que podría resultar en la expulsión de ambas según las reglas del juego.

La situación se intensificó rápidamente tras un desacuerdo sobre el uso del lavarropas. Según los relatos de los participantes, Paganini habría sacado la ropa de Pincoya del electrodoméstico, lo que desencadenó la furia de la chilena. En cuestión de minutos, la discusión se tornó violenta: Pincoya escupió a la argentina, quien a su vez le arrojó una taza de agua caliente.

Este episodio, presenciado por varios miembros de la casa, generó un ambiente de caos y alarma. La tensión aumentó cuando Pincoya, visiblemente alterada, comenzó a pedir ayuda médica a gritos, quejándose: «Estaba tomando café caliente…» mientras recorría la casa en busca de asistencia.

En medio del descontrol, Andrea del Boca se acercó para ayudarla. «¿Te lo tiró todo?», preguntó, a lo que Pincoya asintió, añadiendo: «No me voy a poner agua, que me salgan ampollas», expresando su temor a posibles quemaduras.

Este incidente ha reabierto el debate sobre los límites permitidos dentro del reality. De acuerdo con el reglamento de Gran Hermano, cualquier agresión física o comportamiento que ponga en peligro la integridad de los participantes puede llevar a una expulsión inmediata, lo que ha generado expectativas sobre las decisiones que tomará la producción.

La convivencia en la casa ha quedado completamente afectada, y este escándalo ya se perfila como uno de los más graves de la temporada. (Cadena3)