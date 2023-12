Confirmaron la sentencia al Doctor Nallar de 3 años y 6 meses de prisión

La oficina de revisión de la sentencia dejo confirmado la misma por los delitos de “incitación” e “incitación a la violencia colectiva” en los piquetes ocurridos en la provincia el pasado mes de junio.

Esta mañana se presentó en las oficinas de Gestión Judicial en calle Bustamante 85 de San Salvador de Jujuy. Por lo que el abogado anticipó que realizará la correspondiente la Corte Suprema de Justicia provincial.

Al salir de la audiencia el Doctor Mario Nallar comentó, “con una disciplina marcial, como la que estamos acostumbrados se ha confirmado mis 3 años y medio de prisión, se ha confirmado el embargo, nosotros hemos planteado que una de las juezas, la doctora María Cardone es la esposa del secretario de justicia del Poder Ejecutivo Provincial a quienes nosotros habíamos recusado obviamente, negó que pudiera esto afectar su ecuanimidad, su imparcialidad y se abocó a dictar la sentencias”. Lo que agregó seguidamente, “no es solamente esa la única causal sin embargo vuelvo a insistir una cosa, a mí quién me denuncia es el Poder Ejecutivo Provincial, el señor Javier Gronda, el secretario de justicia del Poder Ejecutivo Provincial, el secretario de justicia es el nexo del Poder Ejecutivo Provincial con el Poder Judicial y por supuesto su hombre de la más alta confianza del ex gobernador Morales y del actual gobernador Sadir quienes están empeñados en disciplinar a la sociedad de Jujuy con condenas”.

Acotando luego, “sin lugar a dudas esta jueza que ha sido designada el 15 de noviembre por un decreto que no ha salido siquiera publicado en el Boletín Oficial y les pido a ustedes como personas inquietas que busquen el Boletín Oficial si la doctora María Gracia Cardone figura su designación, tampoco ha sido sorteada y la ley procesal dice que los jueces deben ser sorteados”.

Luego el letrado expresó, “en una palabra he sido víctima de una nueva condena en manos de un tribunal que se armó precisamente para esto y sin lugar a duda estas palabras que yo estoy profiriendo en este momento probablemente los inviten a hacer efectiva mi condena y quiero aclararle a la ciudadanía de Jujuy que no tengo problema en cumplir mi condena al solo y único efecto de demostrarle a los ciudadanos de que estamos todos en libertad condicional, vivimos una situación en estado de excepción se acabó el estado de derecho y todos aquellos que tengan alguna inquietud por ver lo ocurrido hoy en la audiencia tengo a disposición los vídeos para que los puedan compartir y que no quede esto en una mera expresión particular de quién se considera inculpado en el tema, entonces vuelvo a repetir este no es mi problema, esto es un problema de la ciudadanía y lo voy a cumplir con gusto a la condena, si llega a quedar la sentencia firme al solo y único efecto de que todos entendamos el problema por el que estamos atravesando y la necesidad imperiosa de que se haga efectiva la intervención federal a la provincia para desanclar al Poder Judicial del Poder Ejecutivo”.

Continuó, “me queda un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Jujuy y obviamente vamos a recurrir, porque esto es lo que la ley nos demanda a hacer de todos modos, no nos olvidemos de que el superior Comité Radical de Justicia de la Provincia de Jujuy esta integrados por el radical Meyer por el radical Miranda por el radical Otaola, no estoy agraviando a nadie sino que simplemente les estoy manifestando algo que todos sabemos y obviamente próximamente voy a refutarlo y por la misma razón también harán burla a la recusación y dictaran sentencia a aquellos que están denominados a hacerlo y cumpliré con lo que tenga que cumplir y vuelvo a repetir al solo efecto de que el pueblo de Jujuy sepa en manos de quienes estamos”.

Para finalizar expresó, “el jefe es el jefe y acá estamos hablando de un jefe que dejó absolutamente a todo su equipo, incluido el gobernador Sadir, que era su ministro de Economía, ya ha dejado el lugar desde donde se conduce el Estado provincial y ha dejado absolutamente a todos sus subalternos en el Poder Judicial entre cuyos subalternos está la esposa del secretario de Justicia del Poder Ejecutivo Provincial que es quien se considera víctima del delito que dice que yo cometí, quien me denuncia y el único testigo, ¿saben cuántos testigos hubo en la causa uno?, ¿saben quién fue el Fiscal de Estado? ¿saben quién el Fiscal de Estado? el miembro del Poder Ejecutivo que dice que es víctima del delito, el que me denunció y el que me querella, esa es la prueba que ellos tienen, entonces obviamente insisto, asumo los riesgos que esta situación me genera por una razón elemental, si alguien no se arriesga la sociedad sigue y sometida a un estado de excepción, a una libertad condicional”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ