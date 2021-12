Confirmaron la realización de la Chaya de Mojones en Maimará

De esta manera salió al cruce de distintas versiones que salieron en redes sociales donde indicaban que se había suspendido el mismo por la situación del Covid en la provincia.

Así lo hizo conocer esta mañana Susana Prieto intendente de la localidad de Maimará mediante conferencia de prensa realizado en Culturarte de la ciudad capital. Estuvo acompañada por directivos de agrupaciones tradicionales del lugar y del director del hospital Salvador Mazza.

En cuanto a esto comentó Prieto, “estoy acompañada por el director del hospital dado que hoy es un día puntual para dar a conocer a los medios de comunicación referido a la Chaya de Mojones 2022, porque hay muchas versiones que se han generado en el transcurso de los días y nosotros vamos a poder contarles cómo nos vinimos preparando para realizar la chaya de mojones tradicional en nuestro pueblo de Maimará”.

En este sentido agregó, “hemos venido trabajando mucho con la parte de salud, además con la parte de seguridad de la provincia y con la parte del transporte de la provincia, hemos visto muchos puntos a tener en cuenta a la hora del evento, más que nada en este tiempo de pandemia que aún estamos viviendo, somos respetuosos de eso y de la cultura que nosotros, en este caso los maimareños lo llevamos muy arraigados y viene de generación en generación. Quiero decirle a la comunidad de Jujuy y de otros lugares vecinos que sean respetuosos de las medidas de prevención que se han tomado y decidido, que en este caso va a haber un control en relación a la entrada de los accesos Norte y Sur de Maimará”.

En cuanto a los requisitos agregó, “se pedirá el carnet de vacunación y el pase sanitario, así también va a haber un grupo del equipo de la Municipalidad de Maimará y de Seguridad que van a estar por las calles haciendo el recorrido para recalcar a la gente el uso del barbijo, el distanciamiento y el uso del alcohol en gel, va a haber un grupo grande porque también vamos a trabajar con la Unidad de Rescate de Tilcara que también nos están colaborando”.

Sobre los preparativos dijo Prieto, “esto ha llevado un proceso muy grande porque sabemos que estamos en pandemia entonces le pedimos a todos los que nos visiten que sean respetuosos de las medidas de bioseguridad para que puedan disfrutar en familia, que puedan disfrutar todas las personas que se acerquen a Maimará, que puedan estar bien y volver bien a sus domicilios que es muy importante porque hoy en día ya conocemos la forma de cómo cuidarnos y que al principio no conocíamos. Hoy en día es la responsabilidad de cada uno el cuidarse, también quiero decirles que en la parte del transporte vamos a tener unidades de transporte para que la gente pueda, al terminar el evento, tener la movilidad que antes no teníamos y había mucha concentración de gente sobre la ruta en donde no podían regresar, hoy en día vamos a contar con 45 unidades que van a estar en el acceso norte para que puedan regresar, lo mismo en la avenida 19 de Abril, también habrán unidades de transporte para que puedan llegar a Maimará, las movilidades grandes no van a entrar sino que el estacionamiento de la gente va a ser en el monolito y también en la rotonda de Maimará viniendo desde el Norte para el Sur donde también van a estar los de Seguridad Vial haciendo el control como la prevención de seguridad vial”.

Entre otras medidas dispuestas señaló, “también en la entrada de Maimará vamos a tener los vehículos particulares, los cuales van a acceder doblando por la cancha del club, en donde en la parte derecha va a haber 2 estacionamientos que van a funcionar todo el día y 1 estacionamiento que es gran envergadura cerca de la costanera donde van a poder dejar sus móviles el cual estará abierto desde la mañana hasta las 20 horas, luego en la avenida Belgrano antes de llegar a la escuela primaria va a ser un paso peatonal, donde solamente van a poder ingresar la parte de salud que sería para ambulancias de ser necesario y los móviles de la Policía, queremos más que nada que está chaya la puedan disfrutar pero solamente lo haremos si somos respetuosos de las medidas de bioseguridad, el uso del barbijo es muy importante que no se lo saquen, también habrá puntos limpios para aquellos que quieran tirar sus residuos.

Luego agregó la intendente maimareña, “tenemos un equipo de la Municipalidad que van a estar registrado con pecheras azules y la parte de la Policía de la provincia que en este caso es la Seccional 37, por lo que vamos a contar con personal para hacer los recorridos, no solamente en los mojones sino también en el mercado porque nuestro mercado también es muy visitados, lo mismo se ha planteado en una charla con los vendedores de la plaza y los comercios de Maimará en donde también se van a tener en cuenta las medidas de bioseguridad, contamos con una ala Covid en el hospital en donde a los casos positivos los vamos a poder aislar en ese lugar”.

Denuncian preferencias en Maimará por parte de Prieto

La presidente de la tradicional comparsa maimareña Los Ácidos Zulema Ríos reclamó que hay preferencias políticas para algunas comparsas de acuerdo a su bandera política.

Sobre esto Ríos le reclamó a la intendente de esa localidad y le dijo, “como usted está trabajando a desunido a las comparsas, tiene que ser parejos para todos, después hablaremos si me atiende, además hemos mandado una nota de licitación la cual no ha sido contestada y ese mismo día vendían los pliegos para la licitación del Tinglado Municipal y como sabemos acá en Jujuy siempre es política, pero nosotros nos respetamos, no tenemos que hacer política señora comisionada, somos comparsa de Maimará, tenemos derecho a participar y a ser todos iguales”.

Además denunció a Prieto, “hay comparsas que los presidentes ponemos de nuestros bolsillos pero por la situación económica varias han quedado sin locales y envés de unificar a todas las comparsas en el Salón Municipal, dio preferencia a algunas, no daré nombres, solamente tendría que ser una comisionada más directa y unificar a todas las comparsas y dar participación a todas, lo que sí quiero decir en nombre de todas las comparsas que quedamos sin salón, que vamos a hacer el esfuerzo posible porque tenemos conciencia que debemos cuidarnos por la pandemia ya el año pasado Los Ácidos cumplimos con los protocolos del decreto y cuidados que mandó el señor gobernador, donde dijeron solo dos en el mojón y no pasó ni media hora vino la Policía, nos sacaron y no nos dejaron chayar el mojón cuando se vio en videos que otros comparsas dirigidas políticamente venían bailando saltando por más de tres horas, ustedes lo saben porque nosotros los hemos filmados y fuimos a la Policía, a la Municipalidad el año pasado y pedimos explicación de por qué la comparsa venia bailando cuando a nosotros nos prohibieron, sé que quieren dar un corte, pero si van a establecer un reglamento que sea la regla para todos no para unos cuantos, de todas maneras este decreto los vamos a respetar Los Ácidos por ello hemos traído hoy 1.000 barbijos comprados por nosotros para repartir a los simpatizantes y también vamos a andar con la pistola para tomar la temperatura como pide el protocolo que nos piden, porque nosotros sabemos y somos coherente que detrás de esto están nuestras familias, nuestros cuidados, tanto sanitario como personalmente y disculpen si lo digo en conferencia de prensa pero yo pedía audiencia con la comisionada telefónicamente o por nota y no tuve respuesta, por esa razón es mi atrevimiento de hablar hacia la prensa y como soy directa se lo tengo que decir a la prensa para que tenga conciencia como estamos trabajando”.