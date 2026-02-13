Conducía alcoholizado en el centro de la Capital donde una joven terminó herida

Prosiguen los casos de quienes conducen bajo los efectos del alcohol y ponen en riesgo la vida de los peatones.

Personal de la UPCAR (Unidad Policial Ciclística) intervino de urgencia hoy viernes 13 tras un grave siniestro en calles Lavalle e Independencia, donde una joven de 26 años fue embestida por una moto Corven 150 cc que circulaba sin patente.

La víctima sufrió un fuerte impacto que le provocó pérdida de conocimiento y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Pablo Soria por el SAME.

Sin embargo, la novedad más indignante surgió tras los controles de rigor en la escena del hecho.

Al realizarle el test de alcoholemia al conductor de la motocicleta, el resultado confirmó lo peor, el sujeto de 23 años circulaba con 0.58 g/L de alcohol en sangre, superando los límites permitidos y evidenciando una total falta de responsabilidad al mando del vehículo.

Este factor habría sido determinante en la colisión contra la transeúnte, quien recibió el impacto de lleno sobre la cinta asfáltica.

El individuo quedó demorado en la Seccional 1ra., enfrentando ahora complicaciones legales mucho más severas debido al resultado positivo del análisis de alcoholemia.

Criminalística y Seguridad Vial trabajaron en el lugar para completar las pericias que serán elevadas a la justicia.