Condenaron al autor del homicidio de Roberto Tarifa a 13 años de prisión

La sentencia fue emitida este miércoles 29 de julio de 2026, tras un juicio oral que se desarrolló en cuatro audiencias en el Centro Judicial de San Pedro.

Imanol Edgardo Uziel Hurtado fue condenado a la pena de 13 años de prisión de ejecución efectiva, al ser hallado autor penalmente responsable del delito de homicidio simple, por el asesinato de Roberto Tarifa, ocurrido el 16 de noviembre de 2025, en el barrio El Sauzal de la localidad de La Mendieta.

El Tribunal de Juicio estuvo integrado por los jueces Dres. Sergio Martín González, presidente de trámite, Leonardo Ariel Zazzali y Juan Ángel Cabezas Hametti, quienes fallaron de manera unánime. En tanto, la secretaría estuvo a cargo del Dr. Guillermo Hugo Giménez Otero.

Los magistrados además ordenaron que el condenado continúe privado de la libertad en donde se encuentra actualmente alojado y la restitución de bienes secuestrados en la causa.

Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer en el plazo establecido por el Código Procesal Penal de la Provincia, mediante su registración en el Sistema de Gestión Judicial.

La acusación

La acusación fue sostenida por el fiscal Dr. Matías Mora, con la intervención del fiscal regional Dr. José Alfredo Blanco. La defensa técnica del acusado estuvo a cargo del Dr. César Baigorri, mientras que la familia de la víctima intervino como querellante particular, representada por el Dr. José Ricardo Adasme.

El hecho

De acuerdo con la requisitoria fiscal, el hecho ocurrió el 16 de noviembre de 2025 a la 1:30 de la madrugada aproximadamente, cuando José Roberto Tarifa se encontraba en inmediaciones de su domicilio en el barrio El Sauzal de la localidad de La Mendieta.

En esos momentos, se hizo presente Imanol Edgardo Uziel Hurtado, y tras mantener ambos una discusión, el condenado le propinó una puñalada sobre la región torácica con un elemento punzo cortante, provocándole una herida de gravedad que posteriormente produjo el fallecimiento de Tarifa, debido a un shock hipovolémico por herida cardiaca.

Alegatos y jornada final

Durante la jornada final del juicio se desarrollaron los alegatos de clausura. Expusieron el fiscal Dr. Matías Mora, el querellante particular Dr. José Ricardo Adasme y el defensor Dr. César Baigorri, quienes formularon sus respectivos planteos ante el Tribunal.

Al momento de ejercer el derecho previsto por la ley, el imputado Imanol Edgardo Uziel Hurtado decidió no hacer uso de la última palabra antes de que el Tribunal deliberara y dictara sentencia.