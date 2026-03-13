Condenan a ex Miss Orán a siete años de prisión por narcotráfico

Martina Oliva fue hallada culpable de haber transportado 15 kilos de marihuana desde la ciudad de Orán a Salta, junto a su ex pareja. La ex modelo comenzará su pena bajo arresto domiciliario.

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a Martina Oliva, ex Miss Orán, a siete años de prisión por narcotráfico. La mujer fue acusada de transportar 15 kilos de marihuana desde la ciudad de Orán a Salta en febrero de 2025, junto a su ex pareja, quien también recibió una sentencia.

Las juezas María Alejandra Cataldi, Gabriela Elisa Catalano y Marta Liliana Snopek consideraron a Joaquín Tolaba y a Oliva como coautores del delito de transporte de estupefacientes, agravado por el número de intervinientes, según el parte publicado en el portal Fiscales.

La ex modelo comenzará a cumplir su pena bajo arresto domiciliario hasta que la sentencia quede firme. Además, se ordenó el decomiso de la camioneta Toyota Hilux que se utilizó para el transporte de la marihuana.

Durante el alegato, la fiscalía había solicitado 10 años de prisión para Tolaba y 8 años para Oliva, pidiendo que se revoque el arresto domiciliario.

En el juicio, el fiscal general refutó la defensa que argumentó que Oliva fue víctima del «amor» por Tolaba, afirmando que eso no la exime de su responsabilidad, ya que eran «socios del negocio».

La jueza Cataldi, en el adelanto de fundamentos, manifestó: «El amor es un sentimiento y aquí no estamos juzgando eso, aquí se juzgan hechos».

«Reducir el comportamiento de la mujer a un acto realizado por amor es propio de una sociedad patriarcal, machista y despreocupada, donde la mujer es dejada de lado. Este argumento es propio de una novela, pero este argumento desconoce el empoderamiento de la mujer que ha venido sucediendo durante los últimos años», enfatizó la magistrada.