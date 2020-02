Concejales de San Pedro de Jujuy comentaron acciones por el precio del servicio de energía eléctrica

El edil, Cristian Aguirres, dijo que el martes se reunieron vecinos en el Concejo Deliberante, aunque “no hubo pedido de reunión ni nota formal pidiendo que recibamos a vecinos que vinieron”.

“Estaremos y lo haremos siempre, nos reuniremos con los vecinos de San Pedro. Los concejales del bloque oficialista fuimos a San Salvador de tratar cuestiones de la tarifa eléctrica, los aumentos de la misma. Solicitamos reuniones con el Secretario de Energía, Mario Pizarro, y el presidente de la Súper Intendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones, Héctor Simone, para hablar de ello. Además tratamos el decreto provincial tratado hace algunos días y no los encontramos. Hay que destacar a los vecinos que vinieron, y que en distintos lugares de la ciudad estamos realizando empadronamiento y re empadronamiento de beneficiarios de la tarifa social, ya que quienes se vieron damnificados por el aumento de la tarifa lo hicieron por la quita de la tarifa social. Recordemos que esta es una iniciativa del gobierno provincial con 84.000 beneficiarios, y para asegurarnos de ello, fuimos puerta a puerta repartiendo los comprobantes de la misma, y vimos familias que no lo necesitaban, tenían un buen nivel adquisitivo, por eso de depuraron beneficiarios y quedaron 40.000”, agregó.

Asimismo, sostuvo que “entre ellos hay quienes necesitan la tarifa social y no se re empadronaron. Si bien hubo casi un año de difusión y no lo hicieron, hay algunos que lo necesitan, por eso se habilitaron nueve lugares para realizar el trámite. Esto estará disponible indefinidamente”.

“Por otro lado, queremos aclarar que los vecinos auto convocados y concejales de la oposición solicitan que se realice una sesión extraordinaria para declarar la emergencia tarifaria en San Pedro de Jujuy. Una declaración de emergencia no produce efectos en nuestra ciudad, no está en nuestra competencia fijar ni congelar tarifas, esto es competencia del gobierno provincial. Por eso no convocamos a sesión. Los concejales Pablo Kosaneski, Julio Moisés y Javier Jurado, que solicitan la sesión extraordinaria para tratar este tema, pueden convocarla desde la oposición porque tienen el número de firmas para hacerlo. En casi tres semanas de reclamos no lo hicieron, esperamos que se presente un proyecto para saber qué quieren tratar y cuál es la solución que quieren dar a los vecinos. No lo tuvimos, suponemos que por cuestiones políticas hay que dilatar los temas para que sigan los reclamos y con base en esto nos reunimos los concejales del Frente Cambia Jujuy para analizar los pasos a seguir como mayoría de este Cuerpo Legislativo”, dijo Aguirres.

El legislador de San Pedro dijo que están de acuerdo con el reclamo de los vecinos y quieren determinar “cómo y cuál es nuestra función en esto. Excede nuestra competencia tratar los temas que plantean la oposición y algunos vecinos, y nos reunimos para determinar los pasos a seguir en el Deliberante. Tenemos un instrumento provincial, el decreto del gobernador en el que se tratan tres puntos importantes, que tratan de solucionar los problemas del aumento tarifario: el congelamiento de tarifas, la adhesión a la ley nacional que tanto solicitan vecinos y concejales opositores, con el que estuvimos de acuerdo desde el primer momento. El intendente considera que esto debe hacerse, y de manera extra oficial supimos que el gobernador también estaba analizándolo y estaba trabajando en el decreto que se conoció. Por otro lado, estamos trabajando en el empadronamiento y re empadronamiento de beneficiarios de la tarifa social, que se hará de manera indefinida. Y lo más importante son los subsidios que dará el gobierno a quienes acrediten que no pueden pagar la boleta de energía eléctrica, que sabemos que hay casos que no tienen ni tenían la tarifa social, y no son posibles beneficiarios porque exceden dos salarios mínimos. Pero tuvieron aumentos excesivos que conocemos”.

Aguirres añadió que “hay aumentos mayores al 100% en algunos casos y se analizarán cada uno de los casos para determinar si pueden ser beneficiarios, y eso se realizará en la Secretaría de Energía a través de reclamos de la gente. Tenemos ese instrumento, y por otro lado, vecinos siguen pidiendo que sesionemos. No declararemos la emergencia tarifaria porque no produce efectos, no haremos demagogia con esto, no sacaremos un documento del Concejo Deliberante que en realidad no dará soluciones, pero elaboramos un proyecto alternativo para presentar en la sesión, referido a cuestiones que solicitan vecinos. Estamos al tanto de las mismas. Cumpliremos nuestra función de intermediarios entre el pueblo y el gobierno, que es quien tiene que tomar cartas en el asunto. Somos parte de este gobierno provincial pero escuchamos el reclamo de los vecinos y solicitaremos cosas al gobierno. No que se retrotraigan tarifas a octubre como solicitan los vecinos, excede la competencia del gobierno municipal y provincial porque hay un contrato de concesión que hay que respetar, no hay forma que judicialmente se dé lugar a estas iniciativas, pero se puede dar lugar a otras cuestiones que solicitan los vecinos. Los concejales opositores tienen número para solicitar sesiones extraordinarias, no lo hicieron, el concejal Kosaneski la solicitó hace dos semanas pero decidimos que lo tratemos en el Concejo Deliberante para determinar cuándo sesionamos”.

Por otro lado, sostuvo que “no se pidieron sesiones extraordinarias, y por estar elaborando un proyecto alternativo con base a lo que la gente pide, será el Bloque oficialista quien convoque a estas sesiones. El lunes presentaremos la convocatoria a sesión extraordinaria y el proyecto alternativo para tratar en sesión extraordinaria. Determinaremos el día de sesión, podría ser el jueves, pero los opositores no convocaron, lo hicimos nosotros presentando nuestro proyecto alternativo. El proyecto tiene una viabilidad razonable, solicitando el gobierno que dé lugar a algunos pedidos de los vecinos, y decimos algunos porque los que no, no es porque no estemos de acuerdo, sino porque no está dentro de las competencias de los gobiernos”.

Además se refirió a expresiones de concejales opositores, indicando “que Javier Jurado diga que el reclamo de los vecinos es leve, que cuando eran gobierno las manifestaciones eran más violentas, se quemaban gomas, eran masivas, es una forma implícita de incitar a la violencia. Los vecinos concurrieron normalmente, seriamente y con respeto, manifestando efusivamente lo que piden, y como Bloque queremos repudiar los dichos de Javier Jurado ya que no se puede incitar a la violencia”.