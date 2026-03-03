Concejales analizaron el discurso de Raúl Jorge en la apertura de sesiones 2026

En un acto marcado por el balance de gestión y la proyección de nuevos desafíos urbanos, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, encabezó este lunes el discurso a la comunidad, dando inicio al período de sesiones ordinarias 2026, del Concejo Deliberante capitalino.

En ese marco, el presidente del Concejo Deliberante, Dr. Gastón Millón, manifestó: “Un muy buen resumen de lo que fueron las tareas y las obras del municipio en el año 2025 y una proyección muy importante, optimista inclusive, de lo que se puede venir para el 2026. A eso se suman los anuncios del gobernador, lo que nos avizora un muy buen futuro, sobre todo en obras, en conectividad y en integración por parte de la Ciudad”.

Asimismo, el edil radical añadió: “Como le dije al finalizar el discurso, el Concejo Deliberante está dispuesto a colaborar con el Ejecutivo, a aportar, mejorar los proyectos y dentro del mismo consenso que buscamos ese diálogo con los distintos bloques, lo que puede ayudar a enriquecer aún más estas políticas públicas”.

Por su parte, el concejal Néstor Barrios afirmó: “Un gran trabajo nos espera este año. Se habló de muchos proyectos ya presentados como los puentes, multiespacios, ascensores urbanos, la relocalización del SAME y muchos puntos más que se han tratado. La verdad que creemos que este cuerpo de concejales va a tener que trabajar fuertemente, consensuando con los diferentes bloques, ya nos hemos juntado y hablado para ello. Este equipo va a trabajar, porque el mensaje del Sr. Intendente fue muy claro, ver de alguna manera de consensuar con los vecinos, concejales, y en eso vamos a apuntar la tarea para este año».

A su turno, la concejala Liliana Giménez, expresó: «Me hubiera gustado un poco más de clarificación estratégica urbana, como arquitecta, era obvio que iba a apuntar para ese lado. Sí creo que hizo una especie de rendición sobre lo actuado durante todo el 2025, proyectan eventos para el 2026, pero si me hubiese gustado una cosa más sistemática y planificada. Desde mí bloque trabajamos para la ciudadanía y acompañamos lo que nos parece, y lo que consideramos que no está bien, o no es bueno para el ciudadano, no acompañamos”.

El concejal Gustavo Martínez destacó: “La verdad que es una fotografía de la actual gestión, de una gestión desgastada por muchos años a cargo del municipio, y que ha dejado muchos puntos grises que se conformaron antes de que lleguemos desde la Libertad Avanza al Concejo Deliberante. Algunas cuestiones presupuestarias en las que tenemos que profundizar, algunas obras que pensábamos que se iban a anunciar, pero que no fue así. Y continuó: “lo que nos pone también el desafío por delante a nosotros como partido de la oposición a trabajar mucho en proponer, en adelantar nuestra intención de mejorar, de construir a partir de lo que está. Sobre lo que está no objetamos, sí sobre lo que falta, y consideramos que lo que falta es mucho”.

Mientras que la concejal Keyla Zequeiros resaltó: “La verdad nada sorprendente, un discurso largo. La verdad es que nada nuevo, pero es un problema que no haya anuncios de obra pública para dar respuesta a la situación de los barrios. Con respecto a los municipales, los sueldos que hay hoy por hoy no alcanzan y no hubo ningún anuncio al respecto, sabemos que es más difícil llegar a fin de mes. No queda otra que, desde abajo, empezar a construir un partido propio de los trabajadores, porque si no, la situación se va a repetir”, finalizó.

Por último, Graciela Carrasco, comentó: “Creo que el intendente fue claro, expuso lo que hizo durante en el 2025 y bueno, tenemos un desafío muy grande respecto de la propuesta que está mandando ahora al Concejo Deliberante, especialmente quien habla. Estamos abocados mucho en el tema del transporte, que está enfocado mucho en este mensaje de la licitación que ya está en camino, creo que esto es lo más destacable del discurso, más las obras”. Además, añadió: “Todo lo que está proponiendo, esperemos que se concrete, que se afiance todo lo que se tiene que afianzar en el barrio Alto Comedero y llegar a las demandas que la gente nos está reclamando”.