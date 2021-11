Con una marcha familiares de Zulma Valencia esperaban conocer la sentencia de su asesino

Se hizo la marcha frente al edificio de Tribunales por parte de familiares de Zulma Valencia, la joven de 23 años asesinada el 12 de octubre de 2018 en la localidad de Monterrico.

Pero eso no sucedió dado que extraoficialmente se conoció que faltaba recibir las declaraciones de dos testigos para luego llegar a los alegatos y posteriormente dictar sentencia por parte del Tribunal enjuiciador.

La hermana de Zulma, Blanca Valencia comentó, “nos dijeron que el jueves que viene va a estar el alegato porque faltaron dos testigos, entonces estamos esperando al jueves que nos volveríamos a reunir aquí, ya que esperábamos que el día de hoy le den la sentencia de cadena perpetua, pero nos informaron que va a ser el jueves que viene”, a lo que agregó, “lo que estamos pidiendo es la condena ejemplar y que no quede impune pero tampoco que le den menos años, por eso pedimos la cadena perpetua para Franco Aucachi”.

Por otra parte mencionó, “para nosotros fue muy duro aceptar, que ya no está con nosotros y que ya no nos sonríe y tampoco nos habla es muy muy feo lo que pasamos nosotros como familiares y más que mi madre crio a su hija sola porque es madre soltera y ahora aun no acepta todo, aún sigue sufriendo y siempre pide que se haga justicia por ella, que le den cadena perpetua porque no es justo que alguien vaya y mate, además quedaron solos 2 niños, el más chiquito tenía 3 años, el más grande tenía 6 y ellos necesitan a su madre, pero el padre le quitó la vida”.

Luego Blanca remarcó en referencia a la violencia de género, “el mensaje para la sociedad y todas las mujeres seria el no quedarse calladas por recibir amenazas de parte de tu ex pareja o de tu marido, también si reciben amenazas de los familiares, entonces nunca quedarse callados siempre ir y denunciar para que quede en acta lo que está pasando, porque muchas veces nos quedamos callados y después pasa que las golpean, las matan y la dejan tiradas por ahí, pero nadie sabe lo que pasa, entonces es mucho mejor denunciar o a un familiar a quien puedas contarle porque no debemos quedarnos calladas”.

Para finalizar añadió, “vamos a esperar hasta el jueves y desde ya muchas gracias a todas las organizaciones que nos acompañaron, que nos hacen sentir con un gran apoyo, porque a veces los familiares somos muy pocos así que desde el fondo del corazón muchísimas gracias, vinieron organizaciones de Perico, Monterrico y de otros lugares más”.