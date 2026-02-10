Con una gran cartelera de artistas en el Mercado 6 de Agosto celebrara el “Jueves de Comadres “

La invitación está destinada a toda la comunidad para celebrar el “Jueves de Comadres” en el Mercado 6 de agosto, a partir de las 11 horas con entrada libre y gratuita.

Durante esa jornada especial, las comadres disfrutarán de un día de fiesta con espectáculos musicales en vivo, la actuación de destacados artistas y la degustación de exquisita comida regional, en un ambiente de alegría, tradición y encuentro.

Febrero continúa desplegando la agenda del Carnaval 2026, a través de esta invitación destinada a la familia jujeña para disfrutar de un jueves lleno de tradición, música, baile y sabores regionales con el esperado Jueves de Comadres en el Mercado Central “6 de Agosto”, ubicado en Alvear esquina Balcarce.

Los presentes podrán disfrutar nuevamente de una variada oferta gastronómica típica como el delicioso picante de pollo, picante de lengua, empanadas, tamales, humitas, entre otras exquisiteces regionales. Todo esto, acompañado de la calidez y la energía de la música en vivo.

Durante la jornada, la celebración contará con la actuación especial de Cele Rodríguez y Jasy Memby; DJ Sonus; el despliegue del Ballet Esperanza Jujeña, la presencia de los diablos de carnaval junto a los sones de las coplas, comidas regionales y los tradicionales Pecha Pecha de Tilcara. Desde la administración del Mercado municipal, informaron que está prohibido el ingreso con bebidas, y la entrada es libre y gratuita.