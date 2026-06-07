Con una emotiva serenata, el barrio Mariano Moreno conmemoró sus 69 aniversarios

En el marco del 69° aniversario de Mariano Moreno y el segundo aniversario del multiespacio, el intendente Raúl “Chuli” Jorge encabezó una multitudinaria serenata junto al gobernador Carlos Sadir, donde destacó la transformación urbana del sector y la consolidación de este espacio como un punto de encuentro para el deporte, la cultura y la vida comunitaria de uno de los barrios más tradicionales de la ciudad.

El intendente Raúl “Chuli” Jorge presidió este sábado la celebración central por el 69° aniversario del barrio Mariano Moreno, una jornada que coincidió con el segundo aniversario del multiespacio emplazado en el punto más neurálgico del sector. Durante el encuentro, que incluyó una emotiva serenata con la participación de la Banda Municipal 19 de Abril y artistas locales, el mandatario destacó que “este sector ha dejado de ser un lugar periférico para transformarse en un eje estratégico de San Salvador de Jujuy, vinculado directamente con el ascensor urbano y el centro de la ciudad”.

“Mariano Moreno es uno de los barrios más tradicionales de Jujuy, donde se consolidan el multiespacio y esta plaza donde celebramos al prócer y toda la historia de uno de los barrios más consolidados de esta capital”, definió el intendente.

Cabe destacar que, en su discurso ante los vecinos, Jorge subrayó la importancia de contar con infraestructura que permita el encuentro comunitario durante todo el año. “Pensamos justamente en algo que sirviera para todo el año; a veces me daba lástima que no pudiéramos hacer actividades deportivas o culturales por el clima, y hoy vemos este lugar lleno de vida con la gimnasia, el Newcom y la danza”, expresó el intendente, reafirmando el propósito con el que fue concebido el multiespacio estratégicamente ubicado avenida Perú y México.

Más allá de los festejos, el intendente Jorge aprovechó la oportunidad para anunciar avances en la planificación urbana del sector. Informó sobre la firma de un convenio con el Gobierno Provincial y el Colegio de Arquitectos para refuncionalizar la Vieja Terminal de Ómnibus, un proyecto que buscará financiamiento para complementar la zona del ascensor urbano.

Por su parte, el gobernador Carlos Sadir acompañó la jornada y felicitó a la gestión municipal por la obra, señalando que el espacio es de gran utilidad para toda la gente de la zona. El mandatario provincial recordó la visión de “barrios felices” y celebró el clima de alegría de la familia de Moreno.

“Es una linda manera de celebrar otro año más de vida del barrio, pero también del multiespacio, que la verdad que está hermoso y es de gran utilidad para toda la gente”, expresó el gobernador.

La Serenata cerró con una grilla artística que incluyó a notables artistas locales como Tupac 7, Oriana Reyes, Rocío Fuenzalida y Rodrigo Costas, y la presentación de la Banda Municipal 19 de Abril, consolidando al multiespacio como un punto de referencia para la convivencia y la tradición popular.