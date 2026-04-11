Con un emotivo homenaje “Chuli” Jorge inauguró la 16ª edición de “La Flor Más Bella”

Con un emotivo homenaje al impulsor de la iniciativa, Gabriel Sánchez, recientemente fallecido, el intendente Raúl “Chuli” Jorge dejó formalmente inaugurada la 16ª edición de la exposición “La Flor Más Bella”, uno de los eventos más representativos de la producción florícola local. que estará abierta hasta el día domingo a las 21 hs.

Durante el acto de apertura, el jefe comunal destacó el legado de Sánchez y el crecimiento sostenido de esta propuesta a lo largo de los años. “Inauguramos la décimo sexta edición de la Flor Más Bella, homenajeando a Gabriel Sánchez, quien originó este proyecto y lo trabajamos juntos. Hace 16 años convertimos los sábados en una verdadera fiesta, un lugar de encuentro, reafirmando el vínculo con productores locales”, expresó.

En ese sentido, subrayó que el evento “celebra la producción y el trabajo de los labriegos, convirtiendo los sábados en una fiesta para la comunidad”, y remarcó que esta edición marca además el inicio de la Semana de la Ciudad. Al respecto, adelantó que “el domingo invitamos a los vecinos a participar de la reinauguración de la glorieta en Plaza Belgrano, con nuevas instalaciones, una obra de infraestructura muy importante para este espacio”.

Por su parte, la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, destacó el rol del municipio en el acompañamiento a emprendedores y productores. “Poder acompañar a estos emprendedores, que a su vez han sumado a otros, los ha fortalecido. Se incorporan nuevas actividades y también paisajistas, lo que potencia lo que denominamos empleo verde y contribuye a una transición justa frente al cambio climático”, señaló. Asimismo, invitó al público a visitar la feria, que estará abierta viernes, sábado y domingo desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas.

En tanto, la directora de Desarrollo Económico, Jimena Jurado, resaltó la importancia del paseo como espacio de comercialización. “Es uno de los primeros lugares donde los emprendedores pueden mostrar y validar sus productos de manera sencilla, en pleno corazón de la ciudad. Es fundamental conservar este espacio, que ya se consolidó como un paseo para todos los jujeños”, afirmó. Además, remarcó el acompañamiento continuo mediante capacitaciones y herramientas para mejorar la comercialización, incluyendo el uso de redes sociales.

A su turno, el presidente de APPOJUY, Miguel Rojas, explicó que cada edición presenta una propuesta renovada. “El objetivo es visibilizar el sector de la floricultura de la provincia. Este año, el arreglo central está dedicado a las familias productoras que trabajan por la belleza de nuestra provincia”, indicó. También valoró el espacio brindado por el municipio, que se ha consolidado como un atractivo turístico y un punto de encuentro para el público en general.

Finalmente, invitó a la comunidad a recorrer la exposición y disfrutar de la diversidad de plantas, flores, árboles y elementos de jardinería disponibles. “Es una propuesta pensada para motivar a las personas a parquizar y embellecer sus espacios, con una amplia variedad de productos de calidad”, concluyó.