Con participación del gobernador, el barrio Mariano Moreno festejó por partida doble

El tradicional barrio capitalino celebró sus 69 años de historia y el segundo aniversario de su Multiespacio. Hubo música, baile, torta y el infaltable «Feliz Cumpleaños» cantado por los vecinos y las autoridades.

El barrio Mariano Moreno vivió una jornada de pura fiesta y emoción. El Multiespacio del sector se transformó en el epicentro de una celebración comunitaria que no dejó a nadie afuera: cientos de vecinos se acercaron para festejar los 69 años de vida de este populoso y querido rincón de la capital jujeña. Y como si fuera poco, el festejo fue doble, ya que también soplaron las velitas por los dos años del propio Multiespacio, un lugar que ya se volvió el corazón del barrio.

La jornada tuvo de todo. El ritmo y el color lo pusieron los distintos cuerpos de baile y los grupos musicales que pasaron por el escenario, haciendo bailar y disfrutar a las familias que colmaron el lugar. El momento más emotivo de la jornada llegó cuando la comunidad entera, unida en una sola voz, cantó el «Feliz Cumpleaños» acompañado por el gobernador de la provincia, Carlos Sadir, y el intendente capitalino, Raúl «Chuli» Jorge, quienes no quisieron perderse la celebración ni el encuentro con la gente.

Un punto de encuentro que transforma vidas

El gobernador Carlos Sadir se mostró muy entusiasmado por el recibimiento y agradeció el cariño de la gente:

«Estoy muy agradecido por estar hoy en Mariano Moreno y por la invitación del intendente y de los vecinos. Esta es una manera hermosísima de celebrar otro año más de vida del barrio, pero también de disfrutar de este Multiespacio que está hermoso y que es clave para la vida social y cultural de todos los días», expresó el mandatario.

Por su parte, el intendente Raúl Jorge se puso nostálgico al recordar los orígenes del sector y el valor que tiene en la identidad de San Salvador: “Mariano Moreno es uno de los barrios más tradicionales de Jujuy. Hoy se consolida con este Multiespacio y la plaza, donde celebramos toda la historia de un lugar que está, literal y afectivamente, muy cercano al corazón de la ciudad”, destacó con orgullo.

El «Chuli» cerró con una gran sonrisa, asegurando que «da felicidad compartir un evento tan importante con las familias y con esta extraordinaria comunidad».

Entre abrazos, mates y selfis, Mariano Moreno demostró que sus casi siete décadas lo encuentran más unido y activo que nunca.