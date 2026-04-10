Con más de 80 equipos comienza la “Liga Municipal de Vóley” en San Pedro

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, anunció el inicio de la Liga Municipal de Vóley. Este fin de semana se jugarán los primeros encuentros, mientras que el 18 se realizará el acto inaugural.

Coordinado por la Subsecretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, se procedió al sorteo de las categorías. “Es el primer paso de cada temporada. Es una de las ligas más grandes que tenemos en San Pedro de Jujuy. Son tres categorías: A, B y C. Tenemos más de 80 equipos que van a formar parte de esta edición, que se extenderá hasta julio, cuando se jugarán las finales”, comentó José Cabrera.

El titular del área de Deportes de la comuna señaló que “ya había mucha ansiedad por comenzar a competir. En diciembre terminamos la temporada pasada y pasaron tres meses, así que están todos preparados”.

Agregó que “este fin de semana comienza el vóley, pero el 18 del corriente mes estaremos realizando el acto inaugural formal, que llevará el nombre de aquellos jugadores de esta disciplina que hicieron que crezca en nuestra ciudad, así que próximamente daremos a conocer el nombre”.

En el presente año, “cumplimos diez temporadas seguidas, por lo que seguro habrá premios sorpresa. Costó armarla, pero hoy está consolidada. Tenemos equipos de nuestra ciudad y de otros puntos de la provincia, como Libertador, Fraile Pintado, Chalicán, Calilegua, Rodeíto, El Piquete, Santa Clara, La Esperanza, La Mendieta, Perico y hasta de San Salvador”, detalló Cabrera.

Por otro lado, el subsecretario de Deportes del municipio de San Pedro remarcó que “no es la única liga de vóley la de mayores, ya que también contamos con la liga sub 14, sub 16 y minivóley. En San Pedro se juega a este deporte desde los 5 años en adelante hasta los 80 años, cuando se convierte en newcom, pasando por el maxi”. Y agregó: “En San Pedro el vóley se respira de una manera diferente que en cualquier otra parte de la provincia”.

Agradeció el constante acompañamiento del jefe comunal: “Detrás de cada polideportivo, cada escuela, hay una gestión importante del intendente Julio Bravo que nos permite abrir las escuelas. También agradecer a la ministra de Educación, Daniela Teseira, y a la diputada provincial Gisel Bravo por todas las gestiones y el acompañamiento”.

Por último, recordó que “cuando comenzamos la liga hace diez años atrás eran 40 o 50 personas. Hoy son más de 1.600 jugadoras y jugadores que disfrutan de esta Liga Municipal de Vóley”, finalizó José Cabrera.