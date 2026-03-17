Con la presencia del vicegobernador Alberto Bernis inicio el período de Sesiones Ordinarias 2026 en Monterrico

Monterrico dio inicio al período de sesiones ordinarias 2026 con el acompañamiento del vicegobernador Alberto Bernis, en una jornada en la que se repasaron 86 obras ejecutadas y se proyectó el desarrollo turístico de la ciudad.

El acto se llevó a cabo en la Casa de la Cultura de Monterrico y contó con la participación de los diputados provinciales Santiago Jubert, presidente del bloque Jujuy Crece; Agustina Guzmán; Adriano Morone; Diego Rotela y Federico Manente, junto a autoridades municipales y vecinos de la localidad.

Durante su discurso, el intendente Luciano Pablo Moreira trazó los lineamientos de gestión para el presente período, dejando formalmente inaugurado el ciclo de sesiones ordinarias, en un mensaje que incluyó tanto la rendición de cuentas como la proyección de las principales acciones a futuro.

Al término del mensaje, el vicegobernador Bernis destacó que, tras escuchar el informe de gestión, “con esfuerzo propio y el acompañamiento de la provincia se lograron concretar 86 obras”, poniendo en valor el trabajo articulado entre el municipio y el Gobierno provincial.

Asimismo, resaltó la visión del jefe comunal de posicionar a Monterrico como un centro turístico estratégico, aprovechando su ubicación geográfica. En ese sentido, subrayó el potencial de todo el Departamento El Carmen para consolidarse como una región próspera, capaz de desarrollarse y mostrar plenamente sus recursos y oportunidades.

Por su parte, el intendente Moreira agradeció la presencia y el acompañamiento de las autoridades provinciales en este inicio de sesiones, y explicó que el mensaje brindado incluyó un repaso de la gestión y una proyección a futuro.